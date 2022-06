Robert Williams actualiza su estatus tras lastimarse la rodilla en el Juego 4 de las Finales de la NBA

Robert Williams ha marcado la diferencia en las Finales de la NBA a pesar de lidiar con un dolor persistente en la rodilla izquierda. El gran hombre de los Boston Celtics se lastimó la rodilla en el Juego 4, pero hay optimismo de que podrá salir a la cancha para el Juego 5 el lunes.

El entrenador en jefe de los Celtics, Ime Udoka, arrojó algo de luz sobre la lesión de Williams antes de la práctica del domingo.

"No hizo nada específico, por lo que no sabe cuándo sucedió. Simplemente corrió arriba y abajo una vez después de una posesión y lo estaba molestando un poco, y por eso pidió salir", Udoka. dijo.

"Vimos el video y nada se destacó. Obviamente condujo a la jugada con (Stephen) Curry donde no pudo moverse muy bien en esa posesión. Pero mejor, el día libre, el resto, igualado con hoy y mañana, optimista, estará listo para jugar. Pero lo probaremos antes del juego como de costumbre".

Williams figura como cuestionable en el informe de lesiones de Boston antes del Juego 5, pero no parece tan preocupado por si podrá vestirse.

"Me siento bien. Un poco adolorido, pero en el lado de los mejores días", dijo. "En realidad estaba buscando el clip. No necesariamente puedo decirte si fue el salto o el aterrizaje, pero el dolor típico. Pero como dije, me siento bien".

Los Celtics necesitan a Williams ahora más que nunca mientras se dirigen a San Francisco con la serie empatada 2-2. Williams lidera a todos los jugadores en las finales con 7.5 rebotes y 3.0 tapones por partido.

El juego 5 está programado para las 9 p.m. ET el lunes en el Chase Center.