Robo a mano armada en tienda de Downtown Boston

Un hombre es buscado por un robo a mano armada que ocurrió el lunes por la tarde en una tienda en Downtown Crossing, dijo la policía de Boston.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 p.m. en The Lottery Store en Winter Street.

"Había algunas personas jugando Keno, y de repente, un tipo viene aquí, saca un arma y dice: 'Dame todo el dinero'", dijo el propietario Karl Volker.

Volker dijo que su esposa es la que se ve en el video de vigilancia entregándole al ladrón el dinero de la caja registradora.

“Le dimos el dinero y amenazó a otro cliente que estaba aquí adentro y le dijo: 'No hagas nada, no digas nada y no me sigas'. Tomó el dinero y se fue", dijo Volker.

Nadie resultó herido, pero Volker dice que todavía está conmocionado.

La policía dice que no se han realizado arrestos.