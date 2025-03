Dueño de taller mecánico alega que dos menores le robaron a su gatita

El propietario de un taller de reparación de automóviles en el vecindario Roxbury, en Boston, está decidido a encontrar a su gata.

Harry Cartagena dice que está impactado al ver en una cámara de seguridad como dos menores se llevaron su mascota.

Alrededor de las 8:30 de la mañana las menores entraron al taller mecánico y en un descuido del propietario, metieron al felino en un bolso y se fueron.

El vídeo de vigilancia muestra a las dos niñas entrando en el taller de reparación de automóviles N & K en Blue Hill Ave y se les ve saliendo con el gatito en una mochila escolar minutos después.

“Se paran enfrente ahí me dicen que le gustan los gatitos y les digo ¿Quieres tocarlos? entran conmigo hasta aquí y se van para la esquina allá y empiezan a tocar los gatitos yo sigo en mi trabajo sacando dos carros para afuera y normal en un momento dado que me descuide que estuve afuera cuando miró para atrás la niña no están buscó la cámara y efectivamente me llevaron el gatito”, dijo Cartagena.

Su gatita llamada Maya no se encontraba por ningún lado cuando regresó momentos después.

Cartagena dijo que no podía creer lo ocurrido cuando vio el vídeo, “coraje porque tanto cuidado o sea luché por ellos para que me regalaron y vengan dos niñas que confíe en ella que estaban tocándolo me lo lleven dos niñas”

El video se ha difundido también a través de las redes sociales intentando que llegue a la familia de las niñas y finalmente alguien regrese a la mascota de vuelta a su dueño.

Residentes como Robinson Rocha se sienten indignados ante lo ocurrido, “no estoy diciendo que la niña es una ladrona pero cuando un niño hace eso qué costumbre le dieron los papás y la mamá tienen que devolverlo porque lo hizo a lo público”

El dueño de Maya no pierde la esperanza de encontrarla, “lo que espero es que si los papás ven la TV me regresen mi gato para atrás como buena persona que se supone que sean”

Cartagena señala que no se ha puesto en contacto con la policía porque espera que esto se pueda resolver sin la aplicación de la ley.