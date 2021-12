Rockport suspende celebración de víspera de Año Nuevo tras aumento en casos de COVID-19

La ciudad de Rockport, Massachusetts, canceló su celebración prevista para la víspera de Año Nuevo debido al fuerte aumento de casos de COVID, anunció la ciudad.

"La Junta de Directores de la víspera de Año Nuevo de Rockport está muy preocupada por la seguridad de un gran evento bajo techo en este momento", dijeron los organizadores en una declaración escrita en el sitio web del evento de la ciudad.

La ciudad ofrecerá reembolsos para quienes compraron boletos, pero también pidió a quienes compraron boletos que consideren donar el dinero para pagar gastos irrecuperables.

Algunas otras ciudades y pueblos de Massachusetts, incluida Boston, han modificado sus celebraciones de víspera de Año Nuevo.

Casi toda la programación en interiores en Boston se ha trasladado al exterior. Se requieren mascarillas para todos los eventos en interiores y se recomiendan al aire libre en áreas con grandes multitudes.

