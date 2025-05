Rompe el silencio familiar de madre e hija que protagonizaron “caótico arresto” de ICE en Worcester

Telemundo Nueva Inglaterra habló el viernes con la joven de origen brasileño que aparece en un video con su bebé durante un operativo de ICE en Worcester, Massachusetts que terminó con el arresto de su hermana y su madre.

La familia quedó dividida después de esta situación, y confirmaron el viernes en la tarde que la joven de 16 años que aparece en el video cuando es arrestada por la policía, ahora está bajo el cuidado del Departamento de familias, al igual que su hermana de 13 años.

Augusta Clara, de 21 años, es madre de un bebé, y hermana mayor de la joven menor de edad que fue inmovilizada contra el piso el jueves durante un operativo de ICE el jueves sobre la calle Eureka.

“Estoy muy traumatizada por todo lo que pasó ayer, fue horrible”, dice Clara.

En un solo día ICE arrestó a su madre, la policía de Worcester arrestó a su hermana de 16 años, y el día anterior, el padre de su hija también había sido arrestado por ICE.

“Ella no cometió ningún crimen, no tiene orden de deportación, entonces no hay ninguna razón, por qué inmigración quieren detener a la madre", dice el abogado Andrés Latarulo.

En imágenes captadas en exclusiva por Telemundo Nueva Inglaterra se ve cuando los agentes federales se llevan bajo arresto a la madre de Clara, quien está bajo un proceso de asilo. El abogado Latarulo dice que las tres hijas de esta mujer incluyendo la joven de 16 años que fue arrestada por la policía de Worcester, están en el país bajo un programa de acción diferida.

"Ellos tienen un proceso de visa juvenil que fue aprobado por el gobierno americano, ellos tienen un permiso de trabajo, un seguro social, y algo que se llama acción diferida".

Augusta dice su hermana de 16 años no merecía el trato que le dieron los agentes, asegura que todo se salió de control cuando ella intentó ir al baño para cambiar a su hija, y los agentes federales se opusieron.

Dice que la comunidad intervino al ver que los agentes federales inmovilizaron primero a su madre, tal como se ve en las imágenes, la arrestaron y la metieron dentro del vehículo, luego entre varios agentes inmovilizaron a su hermana, quien hoy está bajo el departamento de cuidados y familia junto a su otra hermana de 13 años.

"Todos estaban asustados, habían niños envueltos, primero, yo no creo que inmigración deban aprender a personas que tienen una corte en el futuro, y segundo que no son violentos de esa forma", dijo Latarulo.

Esta familia hoy se siente desamparada tienen miedo de que ICE termine deportando a toda la familia.

Entre tanto la comunidad de Worcester se prepara para una protesta en el City Hall a favor de estas familias que tienen temor de los operativos de ICE.

“Those two girls were very, very upset, as you would be if your family member who, you know was just living their life, was suddenly grabbed and detained by ICE. And your lawyer says that they can’t take you without a warrant, and then they do," said Siobhan McGrath, who witnessed the incident. "I mean, there was a lot of police here and I don’t understand what Worcester Police is doing, trying to facilitate these horrible detentions and deportations, some of which are illegal.”

Worcester City Manager Eric Batista said in a statement, "The series of events was no doubt disturbing, and the footage of a family being separated is harrowing."

He insisted Worcester Police were not assisting with the ICE detainment, but called in to help de-escalate the chaotic situation.

Video is being reviewed and further charges may be forthcoming, he said.

NBC10 Boston and Telemundo Nueva Inglaterra have reached out to ICE for more information.

"For officer safety, we do not comment on ongoing operations," the agency said in a statement.