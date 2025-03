Rotura de tubería principal de agua provoca cierre de calle en Brighton

Parte de la calle Washington estuvo cerrada en el vecindario Brighton, en Boston, el viernes por la mañana debido a una rotura en la tubería principal de agua.

La policía de Boston informa que la calle Washington está cerrada entre Oak Square y Lake Street. Las rutas de autobús 57 y 301 de la MBTA han sido desviadas temporalmente.

Update: Washington St is closed between Oak Sq. and Lake Street. The MBTA bus route 57 and 301 have been rerouted. https://t.co/iZ9dcNMLPd