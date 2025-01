Rotura de tubería de agua en tribunal de Quincy retrasa el inicio del juicio de Jabrill Peppers, de los Patriots

El juicio contra el safety de los New England Patriots, Jabrill Peppers, estaba programado para comenzar el miércoles en Quincy, Massachusetts, pero se retrasó debido a una rotura en la tubería principal de agua en el juzgado.

El jugador de la NFL de 29 años, que firmó una extensión de tres años con los Patriots el verano pasado, está acusado de agredir a una mujer el otoño pasado después de un encuentro sexual.

Peppers se declaró inocente de los cargos que enfrenta, incluidos asalto y agresión, asalto y agresión con un arma peligrosa, estrangulamiento y posesión de una sustancia de clase B (cocaína).

Según los informes policiales y los documentos judiciales, durante las primeras horas de la mañana del 5 de octubre de 2024, Peppers supuestamente empujó a una mujer al suelo, le estrelló la cabeza contra una pared y la estranguló repetidamente después de que ella recibió una llamada telefónica mientras estaban juntos en la cama.

La policía de Braintree dijo que respondieron a un disturbio en una dirección residencial la madrugada del sábado. La persona que llamó indicó que hubo un altercado entre dos personas.

Peppers ha negado la versión de la mujer, y su defensa ha dicho que tiene videos de la mujer tomados con su teléfono celular que muestran que no tenía signos de lesiones graves, lo que demuestra que él no cometió los delitos de los que se le acusa.

"Puede que haya alguna evidencia [el miércoles] donde la defensa diga que ella dijo que le golpearon la cabeza contra una pared, pero que no fue al hospital, que no le dieron puntos y que no tenía cortes en la cabeza", dijo la ex fiscal Wendy Murphy. "Bueno, no es necesario tener lesiones en la cabeza para que te la golpeen contra una pared".

Peppers dijo a la policía que creía que la mujer estaba haciendo las acusaciones para destruir su carrera en la NFL, y su abogado dijo en el tribunal en noviembre que la víctima había presentado una demanda civil por 10,5 millones de dólares.

Se suponía que la selección del jurado comenzaría el miércoles en el Tribunal de Distrito de Quincy, donde solo se necesitan seleccionar seis personas para formar parte del jurado, más uno o dos suplentes.

No hubo información inmediata sobre cuánto tiempo tomará reparar la rotura de la tubería principal de agua en el juzgado, ni cuándo comenzará el juicio de Peppers. Se espera más información más tarde el miércoles.