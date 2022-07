Rumores de la MLB: J.D. Martinez disponible en negociaciones

Para leer este artículo en inglés ingresa en NBC Sports Boston

Con solo una semana hasta la fecha límite de cambios de la MLB, los días de J.D. Martínez en Boston pueden estar contados.

El bateador designado de los Medias Rojas es uno de varios jugadores que probablemente estarán en el bloque comercial si la organización decide vender. Está en el último año de su contrato y cumplirá 35 años el próximo mes.

Xander Bogaerts es otro nombre a monitorear, aunque el presidente de los Medias Rojas, Sam Kennedy, dijo el martes que la organización no ha discutido la posibilidad de cambiar a su campocorto local. Si bien eso no significa que no será movido, parece mucho más probable que Martínez use un uniforme nuevo después del 2 de agosto.

Agregando aún más combustible a los rumores de Martínez, Buster Olney de ESPN informó el martes que otros equipos de la MLB dicen que el toletero está disponible en negociaciones comerciales.

"Lo que escucho de otros equipos es que creen que los Medias Rojas al menos serán vendedores parciales", dijo Olney en SportsCenter. "Están en un lugar un poco extraño. Están entre los cuatro equipos que compiten por el último puesto de comodín, pero han visto en los últimos días que realmente han tenido problemas.

"Un tipo que otros equipos dicen que está disponible es el bateador designado J.D. Martínez, quien está en su último año de contrato con los Medias Rojas. Los Medias Rojas podrían voltear a J.D. Martínez, tal vez aferrarse a Xander Bogaerts si sienten que tienen una oportunidad" para llegar a los playoffs y reemplazar a Martínez con otro bateador designado. Entonces, cuando lleguemos a la fecha límite, los Medias Rojas podrían ser tanto compradores como vendedores".

Por difícil que sea separarse de Martínez, puede ser necesario. Los Medias Rojas no lucen como un equipo que competirá en 2022, y todas las señales apuntan a que Martínez no está en sus planes a largo plazo. Sería prudente obtener un botín decente para el tres veces Silver Slugger en lugar de verlo caminar gratis el próximo invierno.

Martínez fue firmado por los Medias Rojas como agente libre antes de la temporada 2018. El cinco veces All-Star jugó un papel importante en la carrera de la Serie Mundial 2018 de Boston, bateando .330 con 43 jonrones y 130 carreras impulsadas, líder en la MLB. Durante cuatro temporadas y media con los Medias Rojas (579 juegos), Martínez ha recortado .297/.369/.539 con 123 jonrones y 399 carreras impulsadas.

La fecha límite de intercambio de MLB está fijada para el 2 de agosto a las 6 p.m. ET.