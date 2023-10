Sábado frío y lluvioso en Nueva Inglaterra

Un área de baja presión se intensificará a medida que avanza sobre el sur de Nueva Inglaterra y hacia el Golfo de Maine hoy, trayendo aguaceros generalizados, tormentas eléctricas aisladas y lluvias intensas localmente, particularmente en los Berkshires y el norte de Nueva Inglaterra, donde hasta 2-3 pulgadas de lluvia son posibles al final del fin de semana.

Otras áreas pueden esperar una pulgada de lluvia, lo cual no es suficiente para provocar inundaciones generalizadas, aunque algunos desagües pluviales obstruidos pueden ser el resultado de una combinación de hojas caídas y lluvia. La lluvia disminuirá gradualmente esta tarde y durante la noche de oeste a este en el sur y centro de Nueva Inglaterra.

El viento cambiará hacia el oeste-noroeste con fuertes ráfagas durante la noche a lo largo de la costa sur, particularmente en el Cabo y las Islas, hasta 45 mph. Mañana se esperan ráfagas frecuentes de hasta 35 mph, creando una sensación de brisa en toda la región con máximas solo en los 50 grados.

Gran parte del sur de Nueva Inglaterra estará seco mañana, hasta que llegue de norte a sur una amenaza de lluvias tardías. Más al norte, surgirán numerosas lluvias, por lo que querrás llevar contigo el equipo para clima húmedo para cualquier plan que tengas.

En Head of the Charles Regatta en Boston, todo esto significa condiciones de carrera muy variadas: lluvia y no demasiado viento hoy, luego ráfagas de viento en contra con olas en el río Charles mañana.

Más allá del fin de semana, las condiciones frescas y secas comienzan la semana el lunes y es posible que se produzcan algunas heladas en los suburbios del interior de Boston el lunes durante la noche, y es más probable que ocurra en el extremo norte y oeste, ya que las temperaturas bajan a los 30 grados. En general, se avecina una semana tranquila con mucho sol, clima principalmente seco y una tendencia al calentamiento; Los máximos deberían estar cerca de 70 el jueves.

Sigue los detalles en nuestro radar interactivo

Sigue aquí las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA.