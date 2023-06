Sábado nublado con temperaturas frescas en la region

Bueno, está aquí. Hemos estado insistiendo en lo fresco, nublado y algo húmedo durante toda la semana, así que es hora de sumergirse.

Si bien no es ideal, no se ha todo lluvia este fin de semana. Hoy presenta una tonelada de nubes, una brisa fría y algunas lloviznas pasajeras, especialmente esta mañana. No nos alejaremos mucho de nuestras temperaturas matutinas manteniéndonos entre los 40 y los 50 superiores durante gran parte del día. Las ráfagas de viento cerca de la costa podrían superar las 30 mph en ocasiones tarde hoy y mañana, especialmente en el Cabo/Islas.

El domingo es el más húmedo de los dos días. Nuestro frente se moverá hacia la costa y, con un poco de ayuda de energía de nivel superior, provocará una gran tormenta en el Golfo de Maine. Esto "devolverá" las lluvias a Nueva Inglaterra durante el día. Si bien no son intensas ni inundantes, nos darán lluvias ocasionales a lo largo del día. En total, algunos lugares podrían ver de ½ a ¾ de pulgada a lo largo de Eastern Mass. Quizás más en NH y Maine.

Salir de este patrón es otro asunto. No veo un regreso al clima cálido de verano en el corto plazo. La próxima semana será más brillante, pero contaremos con una oportunidad de lluvia cada tarde hasta el jueves. Las temperaturas se recuperan a los 60 el lunes y suben lentamente a los 70 a mediados o finales de la semana.

¡Aprovecha al máximo el fin de semana!

