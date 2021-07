Se acerca otra ronda de tormentas previo a posible mejora en el fin de semana

Para responder a su pregunta, no, todavía no hemos vuelto a caer en el mismo patrón de lluvias.

Otra amenaza de tormentas llega más tarde hoy. En el mejor de los casos, predecirlo ha sido difícil. Nuestra guía parece indicar que llueve toda esta tarde, pero parece que podríamos retener gran parte del agua hasta después del anochecer.

Esta también es una configuración complicada. Un frente cálido está tratando de entrar y hacer que el aire más frío vuelva al área, pero su esfuerzo es mediocre. Es posible que la humedad regrese al área metropolitana de Boston por la mañana. Más importante aún, esta configuración es propicia para tormentas eléctricas… del tipo que giran.

No, las tormentas que rotan no necesariamente significan tornados. Pueden producir tornados, pero no los garantizan. Eso nos deja en un dilema.

No queremos hacer sonar la alarma de los tornados, pero tampoco queremos minimizar el riesgo. Y, por supuesto, el momento no ayuda con el mensaje. Solo manténgase cerca de su teléfono, TV, tableta, computadora portátil / computadora de escritorio para recibir alertas durante la noche.

El fin de semana es muy importante para los planes al aire libre. El tiempo es corto, las puestas de sol serán antes de las 8 p.m. a partir del 3 de agosto, y los fines de semana son preciosos. El sábado aún debería ser sorprendente, pero el pronóstico del domingo se está deslizando rápidamente. No, el día no es un desastre, pero las lluvias podrían llegar a primera hora de la tarde.