Se disparan facturas de servicios públicos en Massachusetts

Para algunas personas en los últimos días en el área de Boston, abrir su factura de servicios públicos ha sido una sorpresa bastante desagradable.

Los resultados de los recientes aumentos de tarifas parecen reflejarse claramente en las facturas de algunos clientes de servicios públicos, incluido Kevin DeForge, quien dijo que su factura pasó de $90 a alrededor de $360.

Lo catalogó como un aumento "absurdo".

Esto es lo que debe saber sobre el aumento de los costos de energía en Nueva Inglaterra.

¿Cuánto han aumentado las tarifas de energía?

Cuánto y cuándo aumentan las facturas de energía de los clientes depende de qué compañía sea su proveedor.

Los aumentos en el precio de la energía de invierno de National Grid entraron en vigencia el 1 de noviembre, lo que provocó que la factura mensual promedio de electricidad aumentara alrededor de un 64% y la factura mensual promedio de gas natural aumentara un 24%.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa de Eversource con fecha del 18 de noviembre, el proveedor de energía dijo que había presentado nuevos precios de electricidad que entrarían en vigencia el 1 de enero, si el Departamento de Servicios Públicos los aprueba. Los nuevos precios harían que un cliente residencial de electricidad que usa 600 kilovatios hora de energía cada mes vea un aumento del 23%, alrededor de $46.66 por mes, en la porción de suministro de la factura.

Anteriormente, Eversource dijo que sus clientes de gas natural verían un aumento de alrededor del 38% el 1 de noviembre.

¿Cuál es la razón detrás del aumento?

Hay algunos factores que se unen y que, según las compañías de energía, se están combinando para crear la tormenta perfecta de aumento de los costos.

Los funcionarios de National Grid han culpado a la guerra en Ucrania, la alta demanda y la inflación por aumentar las facturas de los consumidores. Eversource ha citado "presiones globales" detrás de los aumentos de tarifas.

En octubre, el director ejecutivo de Eversource, Joe Nolan, escribió una carta al presidente Joe Biden, explicando su preocupación de que Nueva Inglaterra no tenga suficiente gas natural para satisfacer el suministro de electricidad de la región si el invierno es más frío de lo previsto.

Instó a Biden a usar los poderes de emergencia del gobierno federal para tomar medidas para garantizar que los recursos de combustible adecuados estén disponibles en caso de que el invierno en Nueva Inglaterra sea más frío de lo esperado.

“Como CEO de una compañía de energía y residente de toda la vida de Nueva Inglaterra, estoy profundamente preocupado por el impacto potencialmente grave que tendría un déficit de energía en invierno en las personas y las empresas de la región”, dijo Nolan en ese momento.

Cómo ahorrar en sus facturas de energía

Mass Save ofrece formas de ahorrar en sus facturas de energía en su sitio web.

Su termostato puede marcar una gran diferencia.

Mass Save recomienda que las personas lo mantengan a 68 grados o menos para la calefacción, y que lo cambien entre 7 y 10 grados cuando salgan de casa por más de dos horas o se vayan a dormir. Los expertos dicen que los termostatos programables pueden ayudar si mantiene un horario fijo.

Puede instalar masilla alrededor de las ventanas y los marcos de las puertas. Es recomendable verificar si hay fugas de aire en lugares como áticos, sótanos y conductos en las paredes exteriores.

En cuanto a la iluminación, asegúrese de utilizar bombillas LED, que consumen hasta un 90% menos de energía y duran mucho más. Use bombillas menos brillantes en áreas en las que normalmente no hace trabajos de cerca, como leer o cocinar.

Dónde acudir si necesita ayuda

A medida que los consumidores se enfrentan al aumento de los costos de energía antes del invierno en Massachusetts, existen recursos a los que las personas pueden acudir para asegurarse de que la calefacción permanezca encendida, incluso si tiene problemas para pagar.

Mass Save

Los inquilinos, los propietarios de viviendas y las pequeñas empresas pueden obtener una auditoría de energía gratuita realizada por Mass Save, que encontrará oportunidades para el aislamiento y el sellado de aire.

Los incentivos también están disponibles a través de Mass Save para actualizaciones del sistema de calefacción, climatización y actualizaciones de aislamiento, calentadores de agua, termostatos programables, electrodomésticos y más.

Algunos pueden calificar en función de las licencias de ingresos para recibir ayuda con actualizaciones de ahorro de energía, como actualizaciones de aislamiento.

Ayuda para pagar sus facturas

Puede comunicarse con su compañía de servicios públicos si tiene problemas para pagar una factura de gas o electricidad. Use este enlace para encontrar información de contacto.

Puede llamar a la línea directa estatal para programas de servicio social al 211, o visitar este sitio web para obtener más información sobre el Low Income Home Energy Assistance Program.

Si no es elegible para ese programa, es posible que pueda recibir una subvención única a través del Salvation Army Good Neighbor Energy Fund.

Las compañías de servicios públicos no pueden apagar el gas o la calefacción eléctrica entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo. Si se corta la calefacción, comuníquese directamente con la compañía de servicios públicos. Si eso no funciona, comuníquese con el Department of Public Utilities al 877-886-5066 o presente una queja en línea que involucre a una compañía de gas, electricidad o agua.