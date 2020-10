Se esperan cambios en liste de avisos de viajeros de otros estados en Connecticut

Se espera que hoy se publique una nueva lista de avisos de viajeros para Connecticut, solo un día después de que el gobernador Ned Lamont anunciara un cambio en las métricas de avisos de viajes. En este punto, no está claro si las nuevas métricas se utilizarán para determinar la lista que se publicará hoy.

Ayer, Lamont anunció que el estado estaba ajustando sus métricas de advertencia de viaje, que determina si los viajeros que vienen a Connecticut tendrán que ponerse en cuarentena al llegar.

Inicialmente, un estado con 10 casos por cada 100,000 personas o una tasa de positividad del 10% cumplía con los estándares para estar en la lista de avisos de viajes de Connecticut.

Ahora, un estado con 10 casos por cada 100,000 personas y una tasa de positividad del 5% se agregará a la lista de avisos de viajes del estado, dijo Lamont.

El gobernador dijo que esta métrica reduce el número de estados en la lista de advertencias de viaje a alrededor de 33. Aún no ha publicado la lista de advertencias de viaje actual, pero se espera que lo haga más tarde hoy.

"Pensé que el otro umbral era tan amplio, que incluía alrededor del 85% de nuestros estados en todo el país y se estaba volviendo inaplicable. Así que pensamos en 'ok, tal vez hagamos esta guía general para todos nuestros estados' y luego todos me persuadieron, 'no, todavía tenemos algunos estados como escuchó de la pregunta anterior que tiene una tasa de casos positivos del 50%", dijo Lamont.

"No queremos que esas personas sean solo una guía general, queremos que se pueda hacer cumplir. Así es como configuramos nuestra advertencia de viaje revisada", continuó Lamont.

Lamont recomienda encarecidamente a los residentes de Connecticut que limiten todos los viajes nacionales e internacionales.

Estos cambios entrarán en vigencia en el próximo día o dos, dijo Lamont ayer.