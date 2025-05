Se esperan cifras récord de viajes este fin de semana del Memorial Day

La gente comenzó a empacar sus cosas y a subirse a aviones por todo Estados Unidos el jueves, con el inicio del largo fin de semana del Memorial Day. A pesar de que la política y la obsoleta infraestructura aérea del país sacuden la industria turística estadounidense, se esperaba que los estadounidenses se escaparan en cantidades récord. La organización de clubes automovilísticos AAA predijo que más de 45 millones de personas —1.4 millones más que el año pasado— se aventurarían al menos a 50 millas de sus hogares entre el jueves y el lunes, y la gran mayoría lo haría en auto. El récord anterior de viajes nacionales para estas vacaciones se estableció hace 20 años. Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. Los analistas que elaboraron el pronóstico no estaban seguros, al comenzar su investigación, de si la preocupación por la economía haría que menos residentes estadounidenses planificaran escapadas para el inicio no oficial del verano, pero no parece ser el caso, afirmó Aixa Díaz, portavoz de la AAA. "La gente todavía se siente bastante bien con los viajes", afirmó Díaz, y añadió que algunos hogares e individuos podrían simplemente optar por gastar menos dinero en sus viajes. Memorial Day: el pronóstico del tiempo Las temperaturas durante el fin de semana festivo serán un estudio de contrastes: desde cálidas en gran parte del sur y el oeste hasta frías en gran parte del medio oeste y el noreste, según Peter Mullinax, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica federal. "Para quienes vayan a las playas del Atlántico Medio, como Ocean City o la costa de Jersey, se sentirán lejos del inicio no oficial del verano", dijo Mullinax. "Mientras tanto, pueden ir al sur y hay lugares en Texas donde se alcanzan temperaturas de entre 90 y 100". Los viajeros deben recordar estar atentos a las alertas de clima severo. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el clima es la principal causa de retrasos en los vuelos. Las tormentas eléctricas, los tornados y otras condiciones extremas también pueden hacer que conducir y las actividades al aire libre sean más peligrosas. En Nueva Inglaterra, una inusual tormenta del noreste en mayo trajo lluvia, viento y cielos oscuros el jueves y amenazó con traer nieve a mayores alturas. Se esperan lluvias durante el fin de semana en partes del medio oeste y el sur. Tomando el camino Al igual que el año pasado, alrededor del 87% de los viajeros conducirán a sus destinos del Memorial Day, según la AAA. Se espera que unos 39 millones de personas realicen viajes por carretera, lo cual, según Díaz, muchas familias encuentran más fácil y económico que volar. "Puedes salir cuando quieras", dijo. "Puedes llevar todo lo que quieras en el coche y hacer paradas en el camino". El rastreador de combustible de la AAA muestra que los conductores pueden esperar pagar menos por la gasolina este año; el precio promedio en Estados Unidos el jueves fue de aproximadamente $3.20 por galón de gasolina regular, en comparación con $3.61 hace un año. "Los precios de la gasolina son mucho más bajos que el año pasado, unos 50 centavos por galón, así que esto ciertamente no va a frenar a la gente cuando, al analizar las cifras y decidir si quieren viajar, los precios de la gasolina no los van a frenar", dijo Mark Schieldrop, portavoz de la AAA Northeast. Alquilar un vehículo y alojarse en un hotel también podría ser más económico, según el Índice de Precios al Consumidor más reciente. La firma de datos de transporte INRIX anticipa que el peor tráfico durante las vacaciones se registrará por las tardes y noches. Señaló que los conductores que salgan a la carretera el jueves deberían haber salido antes de las 12 p. m., y quienes planeen salir el viernes deberían hacerlo antes de las 11 a. m. El propio día festivo, la firma predice que el momento de mayor congestión vial será entre las 4 p. m. y las 7 p. m. Departamento de Transporte de Massachusetts MassDOT anima a los viajeros a planificar con antelación, a anticipar un mayor volumen de viajes y a utilizar el transporte público tanto como sea posible para llegar a sus destinos. “A medida que nos acercamos al inicio no oficial del verano, históricamente observamos un mayor volumen de viajes en los días previos al fin de semana del Día de los Caídos”, declaró el administrador de carreteras, Jonathan Gulliver. “Por lo tanto, queremos recordarles a las personas que planifiquen con tiempo adicional, eviten conducir distraídos, consulten los recursos de viaje y meteorológicos disponibles y lleguen sanos y salvos a su destino”. Pronóstico de tráfico de MassDOT: horarios de mayor afluencia para viajar MassDOT creó un pronóstico de tráfico para el fin de semana festivo utilizando datos de tráfico. Se espera que el viernes 23 de mayo sea el día de mayor tráfico. El sábado 24 de mayo, se recomienda a los conductores evitar viajar por la mañana, ya que se espera que el tráfico sea más ligero por la tarde. El domingo 25 y el lunes 26 de mayo, se espera que el tráfico sea más denso durante las horas punta. Otra información de viaje de MassDOT El carril para vehículos de alta ocupación (VAO) de la I-93 Boston-Quincy se habilitará a primera hora de la tarde para el fin de semana festivo, a la 1 p. m. del viernes 23 de mayo. El carril para VAO no se habilitará el lunes 26 de mayo y volverá a su horario habitual el martes 27 de mayo. Debido a que el lunes es feriado por el Día de los Caídos, todas las oficinas de la Mancomunidad de Massachusetts estarán cerradas, incluyendo los centros de atención al cliente del Registro de Vehículos Motorizados (RMV) estatal. Información de MBTA La MBTA anunció el lunes 26 de mayo que todos los servicios de metro y autobús operarán con horario dominical. El RIDE operará con horario sabatino. Los servicios de ferry de East Boston, Charlestown, Lynn, Winthrop y Quincy operarán con horario de fin de semana. El servicio de ferry de Hingham/Hull/Logan a Boston operará con horario dominical. El ferry directo de Hingham a Boston no tendrá servicio. El tren de cercanías operará con horario de fin de semana. También se recomienda a los pasajeros utilizar el Pase de Fin de Semana de $10 durante el feriado, que se aceptará para viajes durante los tres fines de semana festivos federales a partir del fin de semana del Día de los Caídos. El Centro de Servicio Charlie estará cerrado. Aeropuerto Internacional Logan de Boston Para quienes vuelan hacia y desde el Aeropuerto Logan de Boston, Massport recomienda el uso del transporte público y los vehículos de alta ocupación, como la Línea Azul de la MBTA, la Línea Plateada (gratuita desde Logan) y el Logan Express. La TSA también ha comenzado a aplicar la ley REAL ID. Los pasajeros que no tengan una REAL ID o pasaporte podrían estar sujetos a revisiones adicionales. ¿Qué pasa con los viajes aéreos? La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informó que esperaba inspeccionar a unos 18 millones de pasajeros y tripulantes en aeropuertos de todo Estados Unidos de jueves a miércoles. Se esperaba que los vuelos alcanzaran su pico el jueves, con casi 54,000 programados, aunque los aeropuertos también deberían estar concurridos el viernes, según la FAA. La seguridad aérea se ha convertido en un factor importante para muchos viajeros tras la colisión mortal en pleno vuelo en enero entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército estadounidense sobre Washington, D.C. En las últimas semanas, los retrasos y cancelaciones de vuelos debido a la escasez de controladores aéreos y a fallas en los equipos de las instalaciones que dirigen las aeronaves dentro y fuera del aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, también han hecho que algunas personas se pregunten si subirse a un avión. Gary Anderson lo pensó dos veces antes de reservar vuelos con su esposa para volar desde su casa en Washington, D.C. a Dallas el jueves para asistir a la graduación de preparatoria de un familiar. Aunque la seguridad de volar ha estado "en el olvido", la pareja, ambos camioneros, decidió que no querían pasar tanto tiempo libre conduciendo, dijo Anderson, de 46 años. "Intentaremos comer bien aquí y relajarnos y disfrutar de la graduación", dijo. La mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses anunciaron que planeaban reducir sus vuelos nacionales programados este verano, debido a una disminución en la cantidad de pasajeros de clase turista que reservan viajes de placer. Bank of America informó este mes que sus clientes de tarjetas de crédito estaban gastando menos en vuelos y alojamiento. En 2024, el viernes anterior al Día de los Caídos fue uno de los días con mayor número de pasajeros de aerolíneas inspeccionados en los aeropuertos estadounidenses. AAA no esperaba que el fin de semana festivo produjera un récord de viajes aéreos. Sin embargo, un análisis realizado por el proveedor de datos de aviación Cirium sobre los boletos comprados a través de sitios de viajes en línea para el fin de semana del Día de los Caídos reveló un 6% más de reservas en casi dos docenas de aeropuertos estadounidenses en comparación con el año pasado. Danielle Clinton, de 28 años, llegó al aeropuerto Love Field de Dallas el jueves por la mañana procedente de Chicago. Venía a la ciudad para celebrar su cumpleaños con su madre y su hermana gemela, residentes de Dallas, y amigos que también viajaban en avión. Comentó que este vuelo era su primer viaje del año y que estaba contenta de haber conseguido un billete de ida y vuelta por unos 200 dólares. La industria de viajes y turismo de Estados Unidos estará atenta durante el fin de semana y las próximas semanas para ver qué nos depara la temporada de viajes de verano. Expertos del sector turístico han advertido que la indignación por los aranceles y la retórica de la administración Trump, así como la preocupación por las detenciones de turistas en la frontera estadounidense, han desanimado a los ciudadanos de otros países a viajar a Estados Unidos. La agencia nacional de estadísticas de Canadá informó la semana pasada que el número de residentes que regresaron por aire desde Estados Unidos disminuyó un 20 % en abril en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que los viajes de regreso en coche disminuyeron un 35 %. 