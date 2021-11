Se llena el aeropuerto Logan de Boston se llena en el día de mayor tráfico del año

El aeropuerto Logan de Boston estaba abarrotado el miércoles por la mañana con gente que se dirigía a casa para el Día de Acción de Gracias en el día más ocupado para los viajes aéreos del año.

Se espera que entre 800,000 y 900,000 personas pasen por Logan hasta el próximo lunes. De hecho, AAA estima que los viajes aéreos aumentarán en un 80% en todo el país con 4 millones de personas que tomarán vuelo.

Daniel Valez, de TSA New England, dijo que el aeropuerto Logan llegó a unos 50,000 viajeros el martes, lo que dijo que está "fuera de lo común". En todos los aeropuertos de Nueva Inglaterra se recibieron alrededor de 70,000 pasajeros.

"Esperamos que vuelva a estar ocupado hoy, probablemente incluso más ocupado hoy que ayer", dijo Valez. "Y, por supuesto, el domingo después del Día de Acción de Gracias, va a estar muy ocupado".

En general, se espera que los viajes de vacaciones repunten este año a niveles casi previos a la pandemia. Según AAA, 6.4 millones de personas más viajarán este año para el Día de Acción de Gracias, un aumento del 13% desde 2020.

"Si no ha viajado por un tiempo, espere que sea un poco diferente", dijo Valez. "Parecerá un poco caótico".

Las filas de seguridad y los controles de equipaje en el aeropuerto Logan de Boston continuaron creciendo durante toda la semana antes del Día de Acción de Gracias y el miércoles no fue una excepción. A pesar de las filas, los viajeros estaban emocionados de ver a sus seres queridos.

"Estoy muy emocionado de ver a mi familia", dijo un viajero. "Todavía tenemos que mediar y hacer todas las cosas, pero estar con la familia es realmente importante.

"Es una gran sensación volver a estar juntos con la familia. Realmente lo es", dijo otro viajero.

Massport recomienda que los viajeros nacionales lleguen al aeropuerto dos horas antes y los viajeros internacionales lleguen al menos tres horas antes de su vuelo.

Tanto Delta como United Airlines proyectan que el domingo posterior al Día de Acción de Gracias podría ser el día más ajetreado desde antes de la pandemia. Pero el gran aumento de viajeros esperado para las vacaciones de Acción de Gracias no fue la única preocupación de viajes de esta semana.

El lunes fue la fecha límite para que los trabajadores federales se vacunen contra COVID-19, incluidos los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Casi el 93% de los trabajadores de la TSA ahora cumplen con el mandato de la vacuna y no afectará los niveles de personal, según la Administración.

"El mandato de la vacuna no ha afectado nuestra capacidad de personal para la acción de gracias", dijo Valez. "No lo hará hoy. No lo volverá a hacer el domingo".

Han sido seis días consecutivos con más de dos millones de pasajeros en todo el país, dijo Valez, y el 90% de las personas que pasaron por controles de seguridad el martes esperaron 15 minutos o menos. En Boston, esa tasa fue aún mejor el martes, con el 100% de las personas esperando 15 minutos o menos en las líneas de seguridad.