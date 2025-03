Se reanuda servicio de ferry de East Boston y Lynn

El servicio de ferry de East Boston y de Lynn se reanudará a partir del lunes 31 de marzo, anunció MBTA en una publicación en su red social X.

Se dijo que el servicio de East Boston se reanudará entre semana y en fin de semana.

Mientras, el servicio de Lynn se reanudará entre semana. La agencia dijo que el servicio de fin de semana se reanudará el sábado 24 de mayo.

Encuentras aquí el itinerario y las rutas.

