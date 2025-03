Se reporta grave accidente en la I-91 en West Springfield

Se reportó un grave accidente en la Interestatal 91 en West Springfield, Massachusetts, la madrugada del viernes.

Según WWLP, la rampa de la Salida 10A de la I-91 norte en West Springfield estuvo cerrada la mañana del viernes como consecuencia del accidente. El carril derecho y el carril de asistencia también estuvieron cerrados temporalmente, pero ya se han reabierto.

In #WestSpringfield, right lane, breakdown lane, and off ramp closed on I-91 NB at exit 10A due to crash.