Pautadas para el 23 de enero las primarias presidenciales de New Hampshire

Las primarias presidenciales de New Hampshire de 2024 se llevarán a cabo el martes 23 de enero, anunció el miércoles por la tarde el secretario de Estado, David Scanlan.

El secreto celosamente guardado fue revelado en una conferencia de prensa en el Salón de las Banderas de la Casa del Estado de New Hampshire en Concord.

New Hampshire ha celebrado las primeras elecciones primarias presidenciales del país en el último siglo, defendiéndose con éxito de los desafíos de otros estados, gracias en gran parte a una ley de New Hampshire que otorga al secretario de estado la autoridad exclusiva para fijar la fecha y exige que sea al menos una semana antes de cualquier contienda similar.

"En la sociedad actual, parece que eliminamos rápidamente las tradiciones y las ignoramos, pero me gustaría pensar que dentro de 100 años, la gente de este país estará realmente contenta de que hayamos mantenido ésta", dijo Scanlan.

"El primer lugar en las primarias nacionales es algo que se gana", añadió el gobernador Chris Sununu. "Lo que hace que New Hampshire sea diferente es que realmente somos un estado de abajo hacia arriba. No necesitas un nombre, no necesitas dinero, sólo necesitas salir y ganártelo, persona a persona. Eso es algo que tomamos muy en cuenta. "En serio aquí. Es por eso que tenemos una participación electoral tan alta... Somos una especie de primer filtro para el resto del país".

Al fijar la fecha de sus primarias el 23 de enero, New Hampshire está desafiando un nuevo calendario demócrata que tiene a Carolina del Sur encabezando las elecciones primarias presidenciales el 3 de febrero y Nevada tres días después.

Los cambios, realizados a petición del presidente Joe Biden, tienen como objetivo empoderar mejor a los votantes negros y minoritarios al liderar en un estado con más gente de color que New Hampshire.

Pero Scanlan ha respondido que ningún estado representa realmente la demografía de la nación y que New Hampshire merece permanecer en primer lugar por una multitud de razones: no es ni rojo ni azul, es un estado pequeño geográficamente y tiene un mercado de medios pequeño. La participación electoral es alta y los ciudadanos están comprometidos, afirmó.

"La verdad es que no hay ningún estado que refleje la composición de Estados Unidos, y ningún estado es más estadounidense que cualquier otro", dijo en el anuncio del miércoles. "La diversidad no es el verdadero problema. Lo que está en juego es quién determina al nominado... New Hampshrie cree que los votantes de cada estado deberían decidir a quién prefieren como candidato para ser presidente, no los poderosos en Washington, D.C."

"Usar la diversidad racial como garrote en un intento de reorganizar el calendario presidencial es un feo precedente. ¿En qué momento un estado se vuelve demasiado viejo, demasiado rico, demasiado educado o demasiado religioso para celebrar una primaria?"

"No hemos cambiado nada", dijo Sununu. "Sé que el Comité Nacional Demócrata intentó aceptarlo, pero Iowa nos rechazó. No hemos cambiado nada en New Hampshire. Vamos primero porque nuestra ley así lo dice, porque nos lo hemos ganado".

Habrá 21 nombres en la boleta demócrata y 24 en la boleta republicana en las primarias del próximo año. En 2020, se inscribieron 33 demócratas y 17 republicanos. El máximo histórico se registró en 1992, cuando 61 personas se presentaron a las urnas.

Ray Buckley, presidente del Partido Demócrata de New Hampshire, emitió un comunicado después del anuncio elogiando la decisión de Scanlan.

"New Hampshire ha celebrado las primeras primarias presidenciales de la nación desde 1920", dijo. "Durante más de 100 años, los candidatos presidenciales de ambos partidos han venido al Granite State una y otra vez porque, sin importar quiénes sean, dónde estén vienen, o cuánto dinero tienen, saben que tendrán una oportunidad justa”.

