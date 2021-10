Secundaria en Hopkinton podría ser la 1ra en Mass. en levantar mandato de mascarillas

Los estudiantes de Hopkinton High School podrían convertirse en los primeros en Massachusetts en tener una opción cuando se trata de usar mascarillas en interiores.

Hopkinton High School, que ha alcanzado el umbral de tasa de vacunación del 80% entre los estudiantes y el personal, es la primera escuela en el estado a la que se le otorga permiso para levantar el mandato de la máscara mientras está adentro.

"Al principio, no estaba acostumbrado en absoluto, tener algo pegado a mi cara todo el día", dijo Sean Walker, estudiante de último año de Hopkinton. "Pero ahora, realmente no me molesta mucho, solo un poco acostumbrado, solo parte de la rutina".

Hopkinton presentó la documentación necesaria al estado, y los funcionarios de educación estatales han concedido la solicitud de la escuela para levantar el mandato de la máscara.

En un comunicado, la superintendente de Hopkinton Carol Cavanaugh escribió, en parte, que los funcionarios escolares "están adoptando un enfoque cauteloso e informado para mitigar el riesgo y estar preparados para la logística del desenmascaramiento, si esa es la decisión final . "

Los funcionarios de la escuela Hopkinton en una reunión reciente discutieron el levantamiento de las reglas de enmascaramiento, pero no se tomó ninguna decisión.

Los funcionarios escolares se reunirán nuevamente el 21 de octubre para discutir el tema nuevamente y posiblemente votar.