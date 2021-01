Comisionado de la Policía de Boston tiene aspiraciones a la alcaldía, según informes

El comisionado de policía de Boston, William Gross, está considerando seriamente postularse para alcalde de la ciudad, según el Boston Globe.

La lucha por la alcaldía de Boston es un campo abierto luego de la nominación de Marty Walsh para secretario de trabajo bajo la administración de Joe Biden.

Gross hizo historia en 2018 cuando se convirtió en el primer comisionado de raza negra en la policía de Boston.

Según el Globe, la decisión de Gross de postularse influiría en si otros funcionarios, incluido el concejal Michael Flaherty, también pueden optar por postularse.

Flaherty le dijo al Boston Globe, Gross es "muy querido y respetado en toda la ciudad y podría recaudar mucho dinero rápidamente".

"La gente me llama por toda la ciudad y me dice: 'Si no te postulas, estoy con Willie Gross'", dijo Flaherty.

A la contienda tambien se suman las concejales Michelle Wu y Andrea Campbell. La senadora Elizabeth Warren previamente expresó su apoyo a Wu.