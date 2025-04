Reanudan los testimonios tras acalorado primer día del nuevo juicio de Karen Read

¿Era la novia enfadada o la víctima de un encubrimiento? El segundo juicio por asesinato de Karen Read comenzó el martes con versiones contradictorias en las declaraciones iniciales, un intenso primer día de testimonios.

La defensa usó palabras como "parcialidad", "engaño" y "mala conducta" en su presentación, mientras que la fiscalía argumentó que Read tenía la intención de asesinar a su novio, el policía de Boston John O'Keefe, y que nuevas pruebas de su teléfono celular lo demostrarán.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Read, sin embargo, se mostró optimista al salir del tribunal el martes, diciendo: "Me siento genial. Hoy salió bien. Nos preparamos con ahínco. Estoy orgullosa de mi equipo. No podría estar más orgullosa. Me siento afortunada de contar con ellos. Tenemos la verdad, así que simplemente seguimos adelante".

Hoy estuvo el primer testigo en el estrado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El miércoles, segundo día del nuevo juicio, Kerry Roberts volverá al estrado. Roberts era amiga de O'Keefe y estuvo con Read la mañana en que encontraron su cuerpo.

El martes testificó después del bombero y paramédico de Canton, Timothy Nuttall, quien formó parte del primer grupo de socorristas que llegó al lugar ese día.

Nuttall es conocido porque, al llegar, afirma que Read le contó que había atropellado a O'Keefe con su todoterreno. Sin embargo, su recuerdo de esa noche fue desmontado durante el contrainterrogatorio de la defensa de Read, ya que Nuttall no recordaba algunos detalles y reconoció inconsistencias en su propio testimonio previo del primer juicio.