Juicio de Karen Read se reanuda tras testimonio gráfico de médico forense

El nuevo juicio de Karen Read se reanudará esta mañana para el día 17 de testimonios tras una difícil jornada de ayer en el juzgado, durante la cual se mostraron al jurado fotos desagradables de la autopsia mientras el médico forense detallaba las lesiones de John O'Keefe.

La Dra. Irini Scordi-Bello, quien realizó la autopsia a O'Keefe, analizó los hematomas en las manos, los rasguños en el brazo, las abrasiones en la cara y una lesión grave en la cabeza. Esta fue la prueba más gráfica presentada al jurado hasta la fecha.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Scordi-Bello, quien ha concluido su testimonio, testificó que finalmente determinó que la causa de la muerte de O'Keefe fue un golpe contundente en la cabeza e hipotermia.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Read está acusada de chocar con su camioneta en reversa contra O'Keefe mientras lo dejaba en una casa en Canton, Massachusetts, durante una tormenta de nieve. La fiscalía alega que la colisión hizo que O'Keefe saliera despedido hacia atrás y se golpeara la cabeza contra el suelo frío, dejándolo inconsciente.

La defensa sostiene que Read está siendo incriminado. El abogado defensor, Robert Alessi, preguntó a Scordi-Bello si el golpe fatal que recibió O'Keefe pudo haber sido causado por un puñetazo, a lo que ella respondió afirmativamente.

La defensa afirma que O'Keefe entró en la casa y fue golpeado antes de ser arrojado al jardín delantero.

La médico forense sostuvo que la causa de la muerte de O'Keefe era indeterminada. No lo declarará homicidio. En el estrado, declaró que la Policía Estatal de Massachusetts le indicó que Read podría haberlo golpeado, pero Scordi-Bello afirmó que simplemente no hay suficiente información para llegar a esa conclusión.

"Así no funciona. No me planteo escenarios hipotéticos sobre cómo ocurrieron esas lesiones", testificó.

El jueves, fuera del juzgado, Read, quien habló por primera vez en un par de días, reaccionó al testimonio del médico forense. Dijo que se siente fuerte, pero su defensa ha planteado la posibilidad de retrasar el juicio, alegando que necesitan más tiempo para revisar un nuevo informe del accidente que la fiscalía planea presentar como prueba.

La jueza Beverly Cannone no emitió un fallo en contra, pero quiere profundizar en el tema hoy.