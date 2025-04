Continúa el proceso de selección de jurado en el nuevo juicio de Karen Read

La selección del jurado continuará por octavo día el jueves en el segundo juicio por asesinato de Karen Read, y podría estar llegando a su fin, ya que solo se necesita un miembro más antes de que puedan comenzar las declaraciones iniciales.

El miércoles se seleccionaron tres nuevos jurados, lo que eleva el total a 15, por lo que solo falta uno para completar los 16 que la jueza Beverly Cannone quiere que se integren antes de que el juicio avance.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

El equipo legal de Read había solicitado a la Corte Suprema que retrasara el inicio del juicio tras presentar una petición para que se retiraran dos de los tres cargos, continuando con su argumento de doble enjuiciamiento. Sin embargo, el tribunal declinó el miércoles detener el inicio del juicio.

El tribunal aún considerará su solicitud de anulación de dos de los tres cargos en su contra en una audiencia a finales de abril.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El analista legal de NBC10 Boston, Michael Coyne, duda que la apelación prospere, ya que ha sido denegada por varios jueces.

Hasta el momento, ocho hombres y siete mujeres han sido seleccionados para el jurado del nuevo juicio de Read. El tribunal ha evaluado a 440 posibles jurados. De ellos, casi el 90 % ha admitido tener conocimiento del caso, que ha recibido amplia publicidad.

A pesar de la popularidad que ha afectado a estas primeras etapas del caso, Read afirma que su equipo está satisfecho con los jurados seleccionados hasta el momento.

"Me siento bien con todos ellos, me siento bien con todos ellos. Con algunos no, y no son nuestros jurados, así que solo puedo pedir que me sienta bien", declaró Read. "Basta con un mal presentimiento y piensas: '¡Dios mío! ¿Está mi vida en manos de esta persona?'. Y no me siento así".

Una jurado suplente en el primer juicio, Victoria George, está ayudando a la defensa a seleccionar al jurado. Chris Dearnborn, exdefensora pública y profesora de la Facultad de Derecho de Suffolk, afirmó que puede aportar una perspectiva única al equipo de la defensa. “Esa persona puede aportar una perspectiva inigualable a este caso. Es como tener a alguien que formó parte del primer jurado para decirte qué funcionó y qué no”, dijo Dearborn.

A principios de esta semana, Read declaró que creía que el proceso iba por buen camino para que las declaraciones iniciales comenzaran el próximo martes y que se sentía segura al salir del tribunal ese mismo día.

Read está acusada de matar a su novio, John O'Keefe, al chocarlo con su camioneta en reversa en una casa de Canton durante una noche nevada de 2022. Su defensa alega que se está encubriendo al verdadero asesino y que Read está siendo incriminada.