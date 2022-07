Senado de Massachusetts aprueba proyecto de ley de derechos reproductivos

Los legisladores de Massachusetts pueden comenzar a trabajar en un proyecto de ley final sobre derechos reproductivos luego de la votación unánime del Senado el miércoles, y la distancia entre ambos sobre los abortos tardíos se perfila como un obstáculo con el cierre de la ventana para la acción.

En la última volea a nivel estatal provocada por una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que revocó Roe v. Wade, el Senado votó 40-0 sobre un proyecto de ley que erigiría nuevos escudos legales para la reproducción y atención de afirmación de género en Massachusetts, prohibir a las aseguradoras trasladar los costos del aborto a las pacientes y ampliar el acceso a los anticonceptivos de emergencia.

Los senadores optaron por no hacer muchos cambios al proyecto de ley que llegó a sus manos, indagando en la legislación que no permite los abortos después de las 24 semanas de embarazo en casos de anomalías fetales "graves", como lo hace el proyecto de ley de la Cámara. Ambos sectores tienen solo días para reconciliar las diferencias y producir un compromiso para enviar al gobernador republicano Charlie Baker, quien no se ha pronunciado públicamente sobre la disposición que dividió a la Cámara y el Senado, pero vetó la legislación hace dos años que autorizó el término tardío de abortos en más casos.

Muchas disposiciones del proyecto de ley ya estaban incluidas en una orden ejecutiva emitida por Baker a raíz de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de anular Roe v. Wade.