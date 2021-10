Sentencian a hombre por fraude y fingir su muerte

Un empresario que, según las autoridades federales, fingió su propia muerte para evitar ser procesado por buscar de manera fraudulenta cientos de miles de dólares en préstamos destinados a empresas que luchan contra la pandemia, fue sentenciado el jueves.

En la corte federal de Providence, David Staveley visiblemente conmocionado fue sentenciado a más de cuatro años y medio en una prisión federal, por un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo por no comparecer ante el tribunal.

"Este fue un plan de dinero fácil para hacerse rico", dijo la jueza federal Mary McElroy. Staveley, se derrumbó y lloró varias veces, según WJAR.

"Es mi culpa. Asumo la responsabilidad ”, dijo.

Staveley, que también se conoce como Kurt Sanborn, fue capturado el año pasado en Georgia, según un comunicado del Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Staveley, de Andover, Massachusetts, reclamó casi $440,000 en préstamos alegando que necesitaba pagar a decenas de empleados en tres restaurantes de su propiedad, dijeron fiscales federales en Rhode Island cuando se presentaron los cargos en mayo. Sin embargo, dos de los restaurantes no estaban abiertos antes de que comenzara la pandemia y no tenían empleados, y él no tenía ninguna conexión con el tercero, dijeron las autoridades.

Staveley había sido puesto en confinamiento domiciliario, pero el 26 de mayo, se quitó el monitor GPS y desapareció, según el Servicio de Alguaciles de EE. UU.

Su vehículo fue encontrado cerca de una playa en Quincy, Massachusetts. El vehículo estaba abierto con la llave en el encendido, y se encontraron su billetera, tarjetas de crédito, licencia de conducir y una nota de suicidio en el automóvil, dijeron las autoridades.

Pero no se encontró ninguna evidencia de que se hubiera quitado la vida, y los alguaciles concluyeron que Staveley fingió su muerte y huyó para evitar el enjuiciamiento.

Staveley huyó primero a Tennessee y luego a Georgia, donde las autoridades determinaron que estaba usando una identidad falsa y conducía un vehículo con placas robadas, y fue arrestado en Alpharetta, Georgia, dijo el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.