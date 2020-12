Servicio de agua interrumpido en Winthrop debido a problema con válvula

Las personas en Winthrop, Massachusetts, parecen haber perdido el servicio de agua el jueves por la tarde, y las autoridades dicen que la culpa es de un problema en la válvula.

La Autoridad de Recursos Hídricos de Massachusetts dijo que estaba trabajando con la ciudad para restaurar el servicio de agua lo más rápido posible. Un representante de la agencia dijo que el problema parecía tener que ver con una válvula en el sistema que lleva agua a la ciudad costera.

"Algunos residentes de Winthrop pueden estar experimentando una interrupción en la presión del agua. El DPW está trabajando actualmente en un problema de la válvula que está causando esta interrupción temporal", se lee en un aviso de interrupción del servicio de agua de la ciudad.

La policía local publicó este aviso en su página de Facebook: "Rotura de la tubería de agua en la ciudad. DPW está buscando la fuente. Tan pronto como tengamos la actualización, la publicaremos".

Esta es un historia en desarrollo se actualizará cuando haya más información disponible.