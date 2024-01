Sexto día sin clases: Ira y frustración entre maestros en huelga en Newton

Los estudiantes de Newton, Massachusetts, están entrando ahora en su sexto día fuera de las aulas, mientras los maestros del distrito llevan su batalla al Ayuntamiento.

Sin embargo, las cosas están pasando del piquete a la sala del tribunal el viernes y se espera que los estudiantes se involucren.

Ha habido un gran cambio en el humor en Newton. Hubo mucho optimismo el miércoles por la noche, pero a partir del jueves por la noche había ira y frustración.

Los docentes acudieron el jueves a la Cámara de Representantes del Estado de Massachusetts para intentar conseguir más apoyo de sus representantes en su lucha por un nuevo contrato.

Luego, los maestros abandonaron los piquetes para entrar al Ayuntamiento de Newton, mientras intentaban hablar con la alcaldesa RuthAnne Fuller directamente en su oficina.

La policía de Newton intervino brevemente antes de que se pidiera a los profesores que se fueran.

El presidente del comité escolar dijo que el jueves por la mañana tuvieron reuniones de grupos más pequeños que fueron productivas antes de que las sesiones formales de negociación fracasaran por completo.

Dijo que el mediador ya ni siquiera reúne a las dos partes cara a cara.

"Hemos tenido algunas soluciones creativas para estas cosas que de otro modo parecen irresolubles y luego no recibimos nada a cambio, obtenemos lo mismo. No nos vamos a mover de nuestra posición, así que no sé qué decirles", dijo Chris Brezski, presidente del comité escolar.

"El comité escolar aparece todos los días para participar en una farsa, aparecen cada día con nuevas formas de hacernos perder el tiempo, con la esperanza de que las multas nos destruyan", dijo Ryan Normandin, del equipo de negociaciones de la Asociación de Maestros de Newton.

Esas multas aumentaron una vez más de la noche a la mañana a un total de $375,000.

Ambas partes deben regresar a la corte para una audiencia a las 11:00 a. m. del viernes, mientras que los estudiantes planean reunirse en el Ayuntamiento a las 10:00 a. m.