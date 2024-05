Siete lecciones de playoffs que los Celtics han aprendido durante la era Tatum-Brown

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por John Tomase, para NBCsportsBoston.

Todo ha ido avanzando hacia esto.

A menos que seas Magic Johnson, Larry Bird o Tim Duncan, ganar un título no es fácil. Toma tiempo. Se necesita fracaso. Se necesitan lecciones forjadas sólo en el crisol de la primavera.

Michael Jordan es el mejor jugador que jamás haya existido y no ganó un campeonato hasta el año 7. Ni siquiera llegó a una final de conferencia hasta el año 5, y fueron necesarias derrotas agonizantes ante los Bad Boy Pistons en 1989 y 1990 para estar listo. Se convirtió en Jordan por los seis títulos que siguieron.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Jordan no es de ninguna manera un caso atípico. Lebron James. Steph Curry. Kevin Durant. Ninguno ganó un título hasta los 27 años o más, y fue necesario un dolor de cabeza considerable antes de que alguno pudiera escalar la montaña final. James llevó su talento a Miami porque no podía ganar solo. Curry ni siquiera llegó a los playoffs hasta su cuarta temporada. Durant se dio cuenta de que nunca había vencido a los Warriors, así que se unió a ellos.

Según este estándar, los Celtics llegan justo a tiempo. Desde que Jayson Tatum llegó en 2017, han estado llamando a la puerta siguiendo su propio camino inexorable –y frecuentemente tortuoso–. Cinco veces han llegado a las finales de conferencia, y ahora se dirigen a su segunda final después de barrer a los Indiana Pacers para terminar una con una marca de 12-2 en la Conferencia Este.

Nunca han estado mejor posicionados para ganarlo todo, y hay una razón para ello. Se debe a las lecciones que sus dos estrellas, Tatum y Jaylen Brown, han aprendido a lo largo del camino. Cada carrera en los playoffs les ha enseñado algo importante, y dentro de poco más de una semana veremos si finalmente pueden lograrlo todo.

Un examen año tras año deja claro que incluso las temporadas que terminaron en decepción tuvieron un propósito.

2018: 'Feliz de estar aquí' no es suficiente

El año de novato de Tatum tuvo un potencial desastroso cuando el preciado agente libre Gordon Hayward se rompió el tobillo después de cinco minutos y la preciada adquisición comercial Kyrie Irving se sometió a una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada seis meses después.

En cambio, los Celtics improbablemente marcharon a las Finales de la Conferencia Este, donde Brown y Tatum llevaron a los Celtics a victorias aplastantes en los Juegos 1 y 2 contra los Cavs de LeBron. Esa fue la parte fácil. Pronto aprendieron que para conseguir esa cuarta victoria era necesario algo más que presentarse. James detonó para 81 puntos en los dos últimos juegos y los Celtics dejaron escapar una ventaja tardía en el Juego 7, en parte porque Brown acertó 5 de 18.

Aunque es difícil sentirse mal. Eran muy jóvenes y no tenían por qué estar allí. Al menos tuvieron una prueba.

2019: A tu mejor jugador hay que importarle

Ese sabor pronto se volvió amargo. Kyrie Irving se involucró plenamente en el modo "Me voy de aquí", buscando una salida de Boston después de prometer volver a firmar. Envenenó al club y la vieja guardia nunca conectó con la nueva. Hayward regresó de una lesión, pero ya no era el mismo jugador. Irving culpaba constantemente a sus compañeros inexpertos por no saber ganar. Incluso el primero del equipo, Al Horford, quería salir.

El resultado fue un desastre. Los C barrieron a los Pacers, superados en armas, en la primera ronda y luego derrotaron a los Bucks en el Juego 1 de las semifinales de conferencia, pero la torre Jenga se tambaleó y todo finalmente se derrumbó en el Juego 5, cuando los Bucks derrotaron a los C mientras Irving renunciaba.

Nadie podría llamarlo una sorpresa. Irving había estado dirigiendo el barco hacia las rocas durante toda la temporada, y si tu estrella no está invertida, estás acabado.

2020: No dar oportunidad a los equipos de playoffs

Los playoffs de la Burbuja fueron extraños por razones obvias, pero les dieron a los Celtics su primera lección prolongada sobre los peligros de soltar el acelerador. Después de barrer a los Sixers en la primera ronda, estaban a solo un segundo de tomar una ventaja de 3-0 sobre los Raptors antes de que OG Anunoby hiciera un impactante toque de timbre. Un juego de niños se convirtió en una pelea de perros, y los Celtics apenas escaparon en siete juegos.

Pagaron el precio en las finales de conferencia contra el Heat cuando el veterano guardia Kemba Walker se derrumbó. Los Celtics desperdiciaron grandes ventajas en los Juegos 1 y 2 y perdieron ante un equipo inferior en seis juegos. No repitieron ese error en ninguna de las tres primeras rondas de este año.

2021: Tatum puede ser el mejor jugador de la cancha

La temporada 2021 fue fácilmente la peor de la Era Tatum y Brown. Los Celtics eran un club de .500 que intentaba encontrar su camino con Walker cojo y sin profundidad más allá de Tatum, Brown y Marcus Smart.

Llegaron cojeando a los playoffs contra el súper equipo más nuevo de Kyrie en Brooklyn. Sin embargo, esa paliza de cinco juegos no fue una pérdida total. En el tercer juego, a pesar de compartir la cancha con tres futuros miembros del Salón de la Fama: Irving, Durant y James Harden, Tatum fue imparable. Explotó con 50 puntos en una victoria de 125-119, e incluso si no fue sostenible, sirvió de aviso: los Celtics se estaban construyendo alrededor de una superestrella.

2022: Los equipos experimentados exponen sus debilidades

El mejor equipo de los Celtics de esta época todavía tenía la lección más dolorosa que aprender. Los C barrieron a los Nets en la primera ronda, superaron a los Bucks en siete y sobrevivieron al rudo Heat para enfrentarse a los Warriors en las Finales.

Boston entró en la serie como favorito, pero Golden State no podía ser juzgado simplemente sobre el papel. Curry, Klay Thompson y Draymond Green ya habían ganado tres títulos, y su experiencia marcó la diferencia, incluso después de que los Celtics se robaron el Juego 1 y se encontraron a cinco minutos de tomar una ventaja de 3-1 en casa.

Los Warriors ganaron porque Curry se volvió supernova con una de las mayores exhibiciones de tiro jamás presenciadas al estilo de una verdadera superestrella. Thompson, difamado como un paso lento en todos los playoffs, improbablemente se convirtió nuevamente en un Splash Brother, encontrando reservas de temple para el campeonato. Y cuando los Warriors necesitaron un impulso emocional, Green lo logró no sólo con juego físico, sino encabezando un enfoque defensivo que obligó a Brown y Tatum a ir hacia la izquierda, lo que resultó en errores no forzados.

Puede que los Celtics hayan sido el equipo más talentoso en general, pero los Warriors fueron campeones.

2023: la combinación importa

Esta iteración de los Celtics había seguido su curso, desperdiciando grandes ventajas y permitiendo que oponentes inferiores se quedaran por ahí. Finalmente los condenó en los playoffs.

El equipo debería haber pertenecido a Tatum y Brown, pero Smart no podía dejarlo ir. La opinión inflada del base veterano sobre su lugar en la jerarquía se estaba volviendo insostenible, y los Celtics aprendieron esa lección para siempre en una postemporada de montaña rusa.

Las señales de advertencia estuvieron ahí cuando los Hawks enviaron la serie de regreso a Atlanta para el Juego 6 porque nadie defendió al All-Star Trae Young. Parpadearon siniestramente cuando los C vieron a los Sixers ganar el Juego 1 sin el MVP Joel Embiid y luego desperdiciaron una oportunidad de ganar el Juego 4 cuando el posible ganador del juego de Smart llegó una fracción de segundo después del timbre. Y gritaron como una bocina cuando los Celtics perdieron los primeros tres juegos de las finales de conferencia ante el Heat, octavo preclasificado.

Los C se recuperaron para hacer una serie y forzar el Juego 7, donde el esguince de tobillo de Tatum descarriló sus esperanzas de regreso. Pero estaba claro que incluso si hubieran llegado a la final, no iban a vencer a los Nuggets.

Entonces Brad Stevens se puso a trabajar.

2024: ponlo todo junto

Pasarán dos semanas más antes de que sepamos cómo termina esta postemporada, pero los Celtics nunca han estado mejor posicionados. Stevens obtuvo los honores de Ejecutivo del Año después de cambiar a Smart por el centro Kristaps Porzingis para diversificar la ofensiva, y luego reemplazar el valor y los intangibles del primero con el más estable Jrue Holiday.

Los Celtics han sido una fuerza durante toda la temporada, con Tatum y Brown claramente como los alfas y las estrellas. No dejaron que el Heat, los Cavs o los Pacers ganaran impulso en las primeras tres rondas, y ahora presumiblemente esperan a los Mavericks en las Finales, donde veremos si pueden aprender la última lección de todas.