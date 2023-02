Siglos después: Connecticut podría exonerar a brujas acusadas

Décadas antes de los infames juicios de brujas de Salem en Massachusetts, Alse Young fue asesinada en la horca en Connecticut, convirtiéndose en la primera persona registrada en ser ejecutada en las colonias estadounidenses por brujería.

El secretario municipal de Windsor registró la muerte el 26 de mayo de 1647 en una entrada de diario que decía: “Alse Young fue ahorcada”. Young fue la primera de nueve mujeres y dos hombres ejecutados por la colonia de Connecticut por brujería durante 15 años, un período durante el cual más de 40 personas fueron juzgadas por tener vínculos con Satanás.

Ahora, más de 375 años después, historiadores aficionados, investigadores y descendientes de las brujas acusadas y sus acusadores esperan que los legisladores de Connecticut finalmente ofrezcan exoneraciones póstumas.

Si bien tales solicitudes no son nuevas, se han vuelto más ruidosas a medida que muchos aficionados a la genealogía descubren que tienen parientes lejanos involucrados en los juicios de brujas de Connecticut menos conocidos.

“Están hablando de cómo esto ha seguido a sus familias de generación en generación y que les encantaría que alguien simplemente dijera: 'Oye, esto estuvo mal'”, dijo la representante del estado de Connecticut, Jane Garibay, quien propuso una resolución de exoneración después de recibir cartas de familiares de octava y novena generación de brujos acusados. “Y para mí, eso es algo fácil de hacer si le da paz a la gente”.

La última persona cuya condena por brujería en los juicios contra "brujas" de Salem quedaba en los libros fue exonerada cuando el Senado de Massachusetts aprobó una medida propuesta por primera vez por estudiantes de secundaria locales.

Otros estados y países han intentado expiar una historia de persecución de personas por brujería. El año pasado, el primer ministro de Escocia emitió una disculpa formal a los aproximadamente 4000 escoceses, en su mayoría mujeres, que fueron acusados de brujería hasta 1736. De los 4000, unos 2500 fueron asesinados. Un miembro del parlamento escocés pidió el año pasado que se les perdonara póstumamente.

En 2022, los legisladores de Massachusetts exoneraron formalmente a Elizabeth Johnson Jr., quien fue declarada culpable de brujería en 1693 y sentenciada a muerte en el punto álgido de los juicios de brujas de Salem. Se cree que Johnson es la última bruja de Salem acusada de que los legisladores anulen su condena.

En 2006, el exgobernador de Virginia Tim Kaine otorgó un indulto informal a Grace Sherwood, una partera viuda a quien los vecinos culparon de arruinar cultivos, matar ganado y crear tormentas y, posteriormente, acusada de ser bruja. Con las manos atadas, arrojaron a Sherwood a un río para ver si flotaba, lo que supuestamente indicaba culpabilidad. Logró liberarse y pasó siete años en prisión.

Los juicios de brujas de Connecticut se llevaron a cabo entre mediados y fines del siglo XVII. En cada una de las colonias de Nueva Inglaterra, la brujería se consideraba un delito capital. De acuerdo con las leyes más antiguas de la colonia de Connecticut, “cualquier hombre o mujer (a) ser una bruja, es decir, tiene o consulta con un espíritu familiar, será condenado a muerte”.

Muchos historiadores creen que el miedo y la ansiedad entre los colonos ingleses religiosamente estrictos llevaron a los juicios de brujas, señalando lo difícil que era la vida debido a las epidemias, las inundaciones, los inviernos fríos y el hambre. A menudo, las acusaciones comenzaban como una pelea, la muerte de un niño o una vaca, o incluso mantequilla que no se podía batir.

Muchas de las personas ejecutadas como brujas eran madres solteras pobres.

Tal fue el caso de Mary Johnson, una sirvienta en Wethersfield, Connecticut, quien fue acusada de “familiaridad con el Diablo”.

Durante años, fue torturada por un ministro local que la azotó hasta que finalmente confesó ser una bruja y admitió su "inmundicia con los hombres", según el autor de Bridgeport Andy Piascik, quien escribió un artículo para Connecticut Humanities, una organización afiliada independiente sin fines de lucro del Fondo Nacional de las Humanidades. Se cree que Johnson fue ahorcada después de dar a luz a un hijo de un hombre con el que no estaba casada.

“Es importante corregir los errores del pasado para que aprendamos de ellos y sigamos adelante y no repitamos esos errores”, dijo Joshua Hutchinson, de Prescott Valley, Arizona, quien trazó su ascendencia hasta las brujas acusadas en Salem y es el presentador del programa. "Thou Shalt Not Suffer: The Witch Trial Podcast".

Señaló que incluso en las últimas décadas se ha asesinado a personas en varios países porque se sospechaba que eran brujas o hechiceros.

Beth Caruso, autora, cofundó CT Witch Trial Exoneration Project en 2005 para limpiar los nombres de los acusados. El grupo está animando a las personas que descubrieron a través de la investigación genealógica que son descendientes de las víctimas a ponerse en contacto con los legisladores del estado de Connecticut y pedirles que apoyen la legislación de exoneración.

El senador del estado de Connecticut, Saud Anwar, quien también propuso un proyecto de ley de exoneración, dijo que espera que algunas personas se rían o se burlen de la idea de que la Legislatura se tome el tiempo para borrar los registros de brujos acusados. Pero dijo que los descendientes se lo toman "en serio", incluido un elector que solicitó la resolución.

“Su deseo era que si había una manera de dar algún tipo de cierre a las familias”, dijo Anwar, “esa sería una forma en que él podría decir que ha hecho su parte”.