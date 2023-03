Sin electricidad miles de personas alrededor de Nueva Inglaterra

Miles de personas en Nueva Inglaterra se quedaron sin electricidad el martes por la mañana, ya que los impactos de la tormenta comenzaron a aumentar.

En Massachusetts, se informaron casi 18,000 cortes de energía alrededor de las 5:45 a.m., según la Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts. Los apagones se concentraron en el oeste y centro de Massachusetts, con comunidades como Savoy, Charlemont, Shutesbury, Southampton y Westminster acumulando cientos cada una.

En New Hampshire, alrededor de las 4:45 a. m., Eversource informaba alrededor de 4,000 cortes de energía. New Hampshire Electric Co-op informó poco menos de 50 y Unitil no informó ningún corte.

Green Mountain Power de Vermont informó más de 10,000 cortes de energía en 52 ciudades alrededor de las 5:45 a.m.

En Maine, hubo poco más de una docena de cortes de energía informados por Central Maine Power.

Rhode Island Energy no mostró ningún informe de cortes hasta las 4:45 a. m.

Las empresas de servicios públicos han estado intensificando los preparativos en los últimos días en previsión de esta tormenta, incluso llamando a equipos de todo el país para ayudar con los apagones anticipados.