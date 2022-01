Síntomas de Ómicron: Esto es lo que debes saber tras exponerte al COVID

¿No está seguro si sus síntomas están relacionados con el COVID?

Ya sea que haya estado expuesto o simplemente no se sienta bien, los expertos recomiendan asumir que aquellos que creen que podrían tener un resfriado podrían tener coronavirus. Pero, ¿a qué síntomas debería prestar especial atención?

Es una pregunta que muchos se hacen a medida que aumentan los casos de ómicron en el nuevo año después de las reuniones navideñas y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizan sus pautas de cuarentena y aislamiento.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

¿Qué síntomas debes observar después de exponerte al COVID?

Con algunos casos de ómicron, en particular las infecciones avanzadas en aquellos que recibieron refuerzos y vacunas, que siguen siendo leves, muchos se preguntan cómo saber si se trata de un resfriado, gripe o COVID-19.

Los expertos médicos dicen que si crees que es un resfriado o una gripe, probablemente sea COVID. Y si no te sientes bien, debes quedarte en casa.

Dra. Katherine Poehling, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, le dijo a NBC News la semana pasada que la tos, la congestión, la secreción nasal y la fatiga parecen ser síntomas prominentes con la variante omicron. Pero a diferencia de delta, muchos pacientes no pierden el gusto ni el olfato.

La evidencia hasta el momento, según Poehling, es anecdótica y no se basa en investigaciones científicas. También señaló que estos síntomas pueden reflejar solo ciertas poblaciones.

Aún así, los datos de los CDC mostraron que los síntomas más comunes hasta ahora son tos, fatiga, congestión y secreción nasal.

En general, los síntomas de COVID informados por los CDC incluyen:

Fiebre o escalofríos

Tos

Falta de aliento o dificultad para respirar

Fatiga

Dolor muscular o corporal

Dolor de cabeza

Nueva pérdida del gusto o del olfato

Dolor de garganta

Congestión o goteo nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

El CDC también tiene lo que llama un "autoverificador de coronavirus" que permite a las personas responder una serie de preguntas para determinar si deben buscar atención médica.

"El coronavirus Self-Checker es una herramienta de evaluación clínica interactiva que ayudará a las personas mayores de 13 años, y a los padres y cuidadores de niños de 2 a 12 años a decidir cuándo buscar pruebas o atención médica si sospechan que ellos o alguien sabe que ha contraído COVID-19 o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19", se lee en el sitio web de los CDC.

Aquí se explica cómo usarlo.

¿Qué tan pronto aparecen los síntomas de COVID?

Según la guía anterior de los CDC, los síntomas de COVID pueden aparecer entre dos y 14 días después de que alguien se haya expuesto al virus.

Cualquiera que presente síntomas debe hacerse la prueba de COVID-19.

Es posible que algunas personas nunca experimenten síntomas, aunque aún pueden propagar el virus.

Una persona también se considera contagiosa antes de que aparezcan los síntomas.

¿Cuándo son más Contagiosas las personas con COVID?

El CDC dice que sus pautas se actualizaron para reflejar la creciente evidencia que sugiere que la transmisión de COVID-19 a menudo ocurre uno o dos días antes del inicio de los síntomas y durante los dos o tres días posteriores.

Para aquellos sin síntomas, la guía de los CDC establece que se consideran contagiosos al menos dos días antes de su prueba positiva.

¿Cuándo debe llamar a un médico?

Los CDC instan a quienes tienen o pueden tener COVID-19 a estar atentos a las señales de advertencia de emergencia y buscar atención médica de inmediato si experimentan síntomas que incluyen:

Dificultad para respirar

Dolor o presión persistente en el pecho

Nueva confusión

Incapacidad para despertar o permanecer despierto

Piel, labios o lecho ungueal pálidos, grises o azules, según el tono de piel

"Esta lista no incluye todos los síntomas posibles", afirma el CDC. "Llame a su proveedor médico si tiene otros síntomas graves o que le preocupan".

También puede notificar al operador que cree que usted o alguien a quien cuida tiene COVID.

¿Cuánto tiempo después de la exposición al COVID podría dar positivo?

Según los CDC, el período de incubación de COVID es de entre dos y 14 días, aunque la guía más reciente de la agencia sugiere una cuarentena de cinco días para aquellos que no están reforzados, pero son elegibles o no están vacunados. Aquellos que deseen hacerse la prueba después de la exposición deben hacerlo cinco días después de la exposición o si comienzan a experimentar síntomas, recomiendan los CDC.

Aquellos que están reforzados y vacunados, o aquellos que están completamente vacunados y aún no son elegibles para una vacuna de refuerzo, no necesitan ponerse en cuarentena, pero deben usar máscaras durante 10 días y también hacerse la prueba cinco días después de la exposición, a menos que están experimentando síntomas.

Aún así, para aquellos que están vacunados y reforzados, pero aún buscan ser cautelosos, los expertos en salud dijeron que una prueba adicional a los siete días podría ayudar. Pero es probable que las pruebas no sean necesarias después de siete días después de la exposición para aquellos que están vacunados y reforzados.

¿Cuándo es el mejor momento para hacerse la prueba después de la exposición?

El CDC establece que cualquier persona que pueda haber estado expuesta a alguien con COVID debe realizar la prueba cinco días después de la exposición o tan pronto como aparezcan los síntomas.

"Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en cuarentena inmediatamente hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son atribuibles al COVID-19", indica la guía.

Los expertos médicos dicen que, aunque los tiempos de incubación podrían estar cambiando, quienes realizan la prueba de forma temprana deben continuar haciéndolo incluso si obtienen resultados negativos.

¿Cuánto tiempo te deberías poner en cuarentena o aislarte?

Lo primero es lo primero, quienes crean que han estado en contacto con alguien que tiene COVID y no están vacunados deben ponerse en cuarentena. Aquellos que den positivo, independientemente del estado de vacunación, deben aislarse, según los Centros para el control y la prevención de enfermedades.

El Dr. Ali Raja del Hospital General de Massachusetts dijo que habla con sus pacientes todo el tiempo sobre la diferencia entre aislamiento y cuarentena.

"La cuarentena suena mucho más aterradora", dijo. "En realidad, es cuando ha estado expuesto y no está completamente vacunado o no está vacunado en absoluto. Se queda en casa incluso si no tiene el virus. El aislamiento es cuando realmente ha dado positivo en la prueba, independientemente de si tenía síntomas".

"Para cualquiera de los dos, debes mantenerte alejado de las personas, quedarte en casa durante cinco días y, idealmente, la prueba es negativa antes de salir", agregó.

Aquí hay más información sobre la diferencia entre los dos:

Cuarentena

Aquellos que hayan estado a menos de dos metros de alguien con COVID durante un total acumulativo de al menos 15 minutos durante un período de 24 horas deben ponerse en cuarentena durante cinco días si no están vacunados o si les falta más de seis meses para recibir la segunda vacuna, de acuerdo con la guía actualizada de los CDC publicada el lunes.

Una vez que finaliza ese período, deben participar en el uso estricto de la mascarilla durante cinco días adicionales.

Anteriormente, los CDC dijeron que las personas que no estaban completamente vacunadas y que estaban en contacto cercano con una persona infectada deberían quedarse en casa durante al menos 10 días.

Antes del lunes, las personas que estaban completamente vacunadas, que los CDC han definido como que tienen dos dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, o una dosis de Johnson & Johnson podrían estar exenta de cuarentena.

Aquellos que estén completamente vacunados y reforzados no necesitan ponerse en cuarentena si están en contacto cercano con alguien con COVID, pero deben usar una máscara durante al menos 10 días después de la exposición. Lo mismo ocurre con aquellos que están completamente vacunados y aún no son elegibles para su vacuna de refuerzo.

Aislamiento

Las personas que dan positivo de COVID deben quedarse en casa durante cinco días, dijeron los CDC el lunes, cambiando la guía de los 10 días recomendados anteriormente.

Al final del período, si no tiene síntomas, puede volver a sus actividades normales, pero debe usar una mascarilla en todas partes, incluso en casa con otras personas, durante al menos cinco días más.

Si aún tiene síntomas después de cinco días de aislamiento, quédese en casa hasta que se sienta mejor y luego comience a usar una mascarilla durante cinco días en todo momento.

Entonces, ¿cómo calcula su período de aislamiento?

Según los CDC, "el día 0 es el primer día de síntomas". Eso significa que el Día 1 es el primer día completo después de que aparecieron sus síntomas.

Para aquellos que dan positivo en la prueba de COVID pero no tienen síntomas, el día 0 es el día de la prueba positiva. Sin embargo, aquellos que desarrollan síntomas después de dar positivo deben comenzar sus cálculos de nuevo, y el día 0 se convierte en el primer día de síntomas.

¿Cuándo puede estar cerca de otras personas después de tener COVID?

Si tuvo síntomas, los CDC dicen que puede estar cerca de otras personas después de aislarse cinco días y dejar de presentar síntomas. Sin embargo, debe continuar usando máscaras durante los cinco días posteriores al final de los síntomas para minimizar el riesgo para los demás.