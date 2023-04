Six Flags estrenará nueva atracción con dinosaurios para la temporada 2023

Six Flags New England abrió para la temporada el viernes y está implementando nuevas mejoras y atracciones en el parque para la temporada 2023.

El parque de diversiones anunció Dino Off Road Adventure, que llegará a fines de la primavera de 2023, el primero de su tipo en la región. El paseo estilo safari lleva a los visitantes a una aventura prehistórica que incluye vistas de dinosaurios de tamaño real, incluido un Tyrannosaurus Rex y más. También habrá elementos educativos para jóvenes ciclistas y, por supuesto, comidas y bebidas con temática de dinosaurios.

“La diversión familiar es parte de nuestro ADN aquí en Six Flags New England y Dino Off Road Adventure ofrece emociones excepcionales para nuestros aventureros más jóvenes”, dijo el presidente del parque, Pete Carmichael.

“Nuestros invitados experimentarán una aventura de proporciones prehistóricas mientras retroceden en el tiempo y se encuentran cara a cara con dinosaurios de tamaño real con efectos y sonido más grandes que la vida real. Nuestro equipo está comprometido con la creación de experiencias excepcionales y la temporada 2023 promete ofrecer resultados para los amantes de los dinosaurios de todas las edades”. añadió.

Dino Off Road Adventure se abrirá oficialmente al público el viernes 26 de mayo.

Para más información y entradas, haz click aquí