Sobre 130 personas dan positivo a COVID-19 en Provincetown

Los funcionarios de la ciudad de Provincetown emitieron un aviso de mascarillas después de que más de 130 personas, muchas de las cuales estaban completamente vacunadas, dieron positivo en un grupo de casos de coronavirus relacionados con el 4 de julio en Provincetown, Massachusetts.

Los funcionarios de la ciudad votaron durante una reunión de emergencia el lunes para aconsejar a las personas que usen mascarillas en interiores, independientemente del estado de vacunación, y para que las personas que no están vacunadas usen mascarillas tanto en interiores como en exteriores cuando no se pueda mantener una distancia social de seis pies. Sin embargo, algunos funcionarios de la ciudad sintieron que la advertencia no fue lo suficientemente lejos.

"Tengo que decir que estoy un poco decepcionado de que no hayamos tomado una posición más firme en esto. En lugar de solo aconsejar, deberíamos exigir mascarillas", dijo la Dra. Janet Whelan, miembro de la Junta de Salud de Provincetown. "Lo más interesante para mí de este grupo de casos es que muchas de las personas infectadas fueron vacunadas, lo que significa que muchas de las personas vacunadas que están expuestas pueden sentirse seguras, pero también pueden transmitirlo a otros."

Después del fin de semana del 4 de julio, hubo un aumento de casos positivos de COVID-19 en Provincetown. Además de las personas que informaron síntomas similares al COVID, la infección por COVID-19 se ha producido tanto en personas vacunadas como no vacunadas, dijeron funcionarios de la ciudad.

Hasta el viernes 16 de julio, 132 casos positivos confirmados de COVID-19 habían sido reportados oficialmente al Departamento de Salud Pública de Massachusetts, asociados con los casos de Provincetown. De estos casos, 89 son residentes de Massachusetts, 39 de los cuales residen en el condado de Barnstable.

El resto de las personas que dieron positivo en la prueba reside en otros estados o jurisdicciones fuera de Massachusetts. Se está investigando un caso y es probable que las cifras cambien a medida que evoluciona la situación, dijeron los funcionarios de salud. No estaba claro exactamente cuántos casos hubo en individuos vacunados versus no vacunados.

Los funcionarios de la ciudad y los dueños de negocios hablaron sobre la necesidad de apoyar a las empresas locales que están imponiendo sus propios requisitos de mascarillas durante la reunión de emergencia del lunes por la mañana.

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha emitido una alerta a las otras jurisdicciones de Massachusetts, haciéndoles saber sobre el brote en Provincetown, dijeron las autoridades. El Departamento de Salud Pública les pide que informen cualquier caso que tengan en su jurisdicción con un viaje reciente a Provincetown para que los funcionarios puedan tener una mejor idea de cuán extendido está el brote.

Además, los Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública están trabajando muy de cerca, buscando activamente casos en otras jurisdicciones, dijeron funcionarios de la ciudad. Esto se debe a que se están identificando tantos casos fuera de Massachusetts, que requiere coordinación local, estatal y federal, dijeron las autoridades.