Sobredosis fatales se dispararon en el área de New Haven en 2020: Reporte

Durante el último año, los expertos en salud han estado advirtiendo que las sobredosis de drogas están aumentando. Los datos de la Oficina del Médico Forense Jefe confirmaron que las cifras aumentaron en 2020, y un nuevo informe muestra cuán cierto es eso y cuán grave es la situación.

En el área de New Haven, un grupo llamado DataHaven informa que las sobredosis fatales alcanzaron un récord el año pasado, un 40% más que en 2019. Un total de 141 personas murieron en 2020, en comparación con 101, el año anterior, lo que ubica al área de New Haven por encima del aumento a nivel nacional de alrededor del 30%. Este informe utiliza datos del Distrito de Salud de Quinnipiac Valley y el Departamento de Salud de New Haven.

Para ver el informe completo de DataHaven, haga clic aquí. ✎ EditSign

El fentanilo a menudo se mezcla con otras drogas, como heroína, cocaína, metanfetamina y MDMA, con o sin el conocimiento del usuario, para aumentar sus efectos eufóricos, según los CDC. Los médicos advierten que no existe un nivel seguro de consumo de drogas y que el fentanilo presenta graves riesgos, en particular.

El fentanilo afecta a todas las personas de manera diferente, según su tamaño, peso y salud, ya sea que esa persona haya tomado fentanilo antes o si está tomando otros medicamentos al mismo tiempo, según los CDC. La concentración del fentanilo también varía. Una dosis demasiado alta puede causar dolor en el pecho, respiración lenta, convulsiones, desmayo, coma y muerte.

Los funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud informan que el fentanilo usado ilegalmente asociado con mayor frecuencia a sobredosis recientes se fabrica en laboratorios y se vende ilegalmente en forma de polvo, se deja caer en papel secante, se coloca en goteros y atomizadores nasales, o se convierte en píldoras que se parecen a otros opioides recetados.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de EE. UU. (SAMHSA) ha establecido un servicio de información confidencial gratuito (en inglés o español), abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, para personas y familiares que enfrentan trastornos de salud mental o por uso de sustancias. Si usted o alguien que conoce está luchando contra la salud mental o el abuso de sustancias, puede llamar al número 1-800-622-HELP (4357).

El Departamento de Salud Mental y Servicios para las Adicciones del Estado de Connecticut también tiene una Línea de Acción para adultos en peligro que tengan 18 años de edad o más. Ese número es 1-800-HOPE-135 (1-800-467-3135). También puede encontrar asistencia y recursos llamando al 2-1-1.