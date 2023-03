‘Solo tráiganla de regreso’: Policía de Boston investiga denuncia de secuestro de una mascota en Beacon Hill

La policía de Boston dice que está investigando el secuestro de una perra que ocurrió en el vecindario Beacon Hill de la ciudad el lunes, según una denuncia.

La policía dijo que recibió una llamada alrededor de las 11:57 a.m. por un perro que había sido robado en el área de las calles Mount Vernon y Walnut.

Según la dueña del perro, Maura Howley, el nombre del perro es Rose McNugget y fue secuestrada por dos hombres en un Honda azul. La policía no dio a conocer una descripción de los sospechosos. Howley está ofreciendo una recompensa no especificada y dijo que no se harán preguntas si la perra es devuelta a salvo.

"Quien la tenga, por favor no la lastimen", dijo Howley conmocionada a los periodistas el lunes. "Te daré lo que quieras. Solo tráela de vuelta. Por favor, no la lastimes. Ella es mi todo. Es mi mejor amiga absoluta en el mundo".

Dom Mariano, el paseador de perros, dijo que acababa de recoger a Rose y estaba paseando a un grupo de perros como suele hacer. Los ató a una cerca para poder recoger a otro perro, y cuando salió de la casa con el otro perro, un Honda Civic azul conducía a gran velocidad por la calle. Cuando llegó a la esquina, un trabajador de la construcción le dijo que alguien había saltado del auto y robado al perro, desatándolo de los otros perros.

"Luego se subieron a su auto y se fueron", dijo Mariano. "Llamé al 911 y llamé a la dueña".

Dijo que la policía llegó en cuestión de minutos y pudo obtener una imagen de vigilancia del automóvil. Pero no tienen un número de matrícula claro. Mariano dijo que buscan a dos jóvenes entre 18 y 20 años.

"Solo necesitamos una placa y solo queremos recuperar al perro", dijo Mariano. "La dueña está ofreciendo una recompensa sin preguntas por el perro. Este es su hijo. Es como quitarle el hijo a alguien. Es un secuestro".

El perro es una mezcla de terrier que fue adoptado en Puerto Rico hace unos cinco años. Tiene 10 años y pesa alrededor de 11 libras.

La investigación está en curso, dijo la policía. No se han proporcionado más detalles.