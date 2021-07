¿Son necesarios los mandatos de vacunación para aumentar las tasas de vacunación?

Si bien los casos de COVID van por el camino equivocado, la mayoría de los que se enferman gravemente son personas que no han sido vacunadas. Sin embargo, eso no parece ser una advertencia suficiente para la comunidad no vacunada.

"Todavía hay un número significativo de personas en nuestra población que, por diversas razones, optan por no recibir la vacuna", dijo el Dr. Philip Landrigan. "Esos son los mismos grupos que se enferman y aún mueren de COVID-19".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Landrigan, quien dirige el programa de Salud Pública Global en Boston College, dice que un problema es toda la información errónea sobre la vacuna.

“Las personas que publican deliberadamente ese tipo de información tienen las manos manchadas de sangre”, dijo Landrigan. "Están publicando información que hará que la gente no reciba la vacuna, lo que conducirá a una enfermedad que conducirá a la muerte".

El Dr. Ranu Dhillon, instructor de salud global en la Escuela de Medicina de Harvard, dice que la información falsa en las redes sociales es una gran parte del problema.

"Está causando una gran confusión y básicamente desanima a las personas de recibir la vacuna que en realidad podría ser lo que necesitan para salvar sus vidas", dijo Dhillon.

Es posible que se necesiten requisitos de vacuna, por ejemplo, obligar a las personas a vacunarse para tomar un avión o ingresar a un club nocturno.

“Creo que eso puede ser de gran ayuda para incentivar a las personas a vacunarse que de otro modo no estarían dispuestas a hacerlo”, dijo Dhillon.