Sospechoso bajo custodia tras reporte de disparos cerca de Hampton Beach, NH

La policía continúa investigando tras un reporte de disparos en la zona de Hampton Beach, New Hampshire, el jueves por la noche.

Poco después de las 7:30 p. m., la policía de Hampton informó que, junto con otras agencias del orden público, respondieron a disparos en la zona de Ocean Boulevard y G Street. Varios agentes ya se encontraban en la zona y pudieron formar rápidamente un perímetro e identificar a un sospechoso.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La policía localizó y aseguró un arma, y ​​una persona de interés que coincidía con la descripción del sospechoso fue puesta bajo custodia policial.

La policía informó en un comunicado de prensa alrededor de las 9 p. m. del jueves que no había más amenazas para la seguridad pública y que nadie resultó herido en el incidente.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Esta noche, varios agentes corrieron hacia el sonido de los disparos y rápidamente aseguraron la zona. Agradezco que no hubiera heridos y agradezco a los agentes que no dudaron en responder de inmediato a la amenaza”, declaró el jefe de policía de Hampton, Alex Reno. Si bien estas situaciones son extremadamente raras, este tipo de comportamiento no se tolerará y los involucrados serán procesados ​​con todo el rigor de la ley.

El tráfico se desvió temporalmente en partes de Ocean Boulevard y Ashworth Avenue, pero posteriormente se reabrió.

La policía de Hampton informó que contó con la asistencia de la policía estatal, el Departamento del Sheriff del Condado de Rockingham, así como de agentes de Epping, Exeter, Hampton Falls, North Hampton y Kensington. El Departamento de Bomberos y Rescate de Hampton y la Fiscalía del Condado de Rockingham también acudieron.

Se solicita a cualquier persona que tenga información relacionada con el incidente que llame a la policía de Hampton al 603-929-4444. Se pueden enviar denuncias anónimas a través de la Línea de Denuncias Criminales de los Hamptons al 603-929-1222.