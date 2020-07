Springfield abre centros de refrescamiento

El martes será otro día muy caluroso y Springfield abrió algunos centros de refrigeración para ayudar a los residentes.

Debido a la orientación COVID-19 del Gobernador Baker, cada centro solo albergará hasta 25 personas para que los residentes puedan mantener una distancia social de seis pies. Los centros de enfriamiento estarán abiertos lunes y martes para que la gente de Springfield pueda combatir el calor.

El personal de los centros solicitará información de contacto en caso de que un participante necesite ser contactado. Debido a la pandemia, la cantidad y ubicaciones de los centros de enfriamiento en la ciudad han cambiado. Muchos de los normales se están utilizando como sitios de alimentación para las Escuelas Públicas de Springfield.

Si no puede llegar a un centro de enfriamiento y no tiene aire acondicionado, la ciudad recomienda permanecer en el piso más bajo de su hogar y fuera del sol. También recuerde verificar a familiares, amigos y vecinos que no tienen aire acondicionado.

Lista de centros de enfriamiento abiertos: