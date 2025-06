Muere mujer tras atropello y fuga en Springfield, dice la policía

Una mujer murió el lunes por la mañana al ser atropellada por un auto que se dio a la fuga en Springfield, Massachusetts, según informó la policía.

El accidente de fuga se reportó en la calle Bowles, entre las calles Bay y McKnight, poco después de las 10 a. m., según informó la policía de Springfield. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde fue declarada muerta; no se ha revelado su identidad pública.

La policía compartió imágenes de un sedán Acura blanco en relación con la investigación en curso. No se especificó si se cree que atropelló a la mujer.

Se pidió a cualquier persona que haya visto el vehículo que llamara a la policía al 413-787-6300.

La policía no proporcionó más detalles sobre cómo atropelló a la mujer.

At approximately 10:20 a.m. Monday, officers responded to the 100 block of Bowles Street for a single vehicle crash involving a pedestrian. The adult female pedestrian was transported to Baystate where she succumbed to her injuries. The driver did not remain on scene. (1/3) pic.twitter.com/cLezkGohsc

The SPD Traffic Unit is seeking your help to locate the vehicle pictured. If you see this car or know where it is, please call our non-emergency line at 413-787-6300 so an officer can respond. (3/3)