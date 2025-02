Stop & Shop asegura que cerrará centro de distribución en Mass. si no se llega a acuerdo

Stop & Shop dice que cerrará su centro de distribución en Freetown, Massachusetts, y externalizará el trabajo si no puede llegar a un nuevo acuerdo con el sindicato Teamsters Local 25 antes de fin de mes.

Los trabajadores protestaron fuera de las instalaciones el viernes por la mañana.

"Solo estamos aquí para hacerles saber que no nos vamos a ir a ninguna parte. No vamos a dar marcha atrás en esta lucha y no vamos a llegar a un acuerdo contractual sin incluir los beneficios de atención médica de nuestro sindicato y si no conseguimos lo que necesitamos, cerraremos esta empresa", dijo Jason Lopes, un empleado de Stop & Shop.

La empresa y el sindicato han estado negociando un contrato para los trabajadores del almacén, que representa a unos 900 empleados. Según el sindicato, las negociaciones han fracasado debido a un cambio propuesto al plan de salud.

El Consejo de Trabajadores Unidos de Alimentos y Comercio de Nueva Inglaterra (UFCW), que representa a unos 30,000 empleados de Stop & Shop en toda Nueva Inglaterra, ha amenazado con tomar medidas en solidaridad con los trabajadores del almacén, incluida una posible huelga.

La empresa dice que están tratando de encontrar ahorros para mantener bajos los costos para los clientes y están decepcionados de que el sindicato no escuche sus propuestas.

"Las ofertas de terceros mostraron que podríamos lograr millones en ahorros anuales al transferir el trabajo realizado en este centro de distribución a un tercero. Nuestro propio análisis mostró que podríamos mantener las operaciones en Freetown a un costo menor mediante la transición a un plan de salud más competitivo, al mismo tiempo que ofrecemos a nuestros asociados aumentos salariales significativos y mantenemos los beneficios de pensión. El plan de salud propuesto es el mismo plan que tienen la gerencia y otros asociados en la instalación", escribió la empresa en una declaración a NBC10 Boston.

La declaración continuó diciendo que si no se llega a un acuerdo antes del 28 de febrero, la empresa subcontratará el trabajo del almacén y cerrará la instalación.

"Esta no es una decisión que tomamos a la ligera, y nos preocupamos profundamente por proteger estos trabajos sindicales y mantener nuestra presencia en Freetown. Es fundamental que el sindicato colabore con nosotros para lograr los ahorros laborales necesarios para hacerlo", se lee en la declaración.

El sindicato Teamsters Local 25 dijo que sus miembros protestaron en el centro de distribución el viernes para destacar lo que considera "amenazas y una flagrante represión sindical".

"Estos hombres y mujeres son Teamsters que trabajan duro y que trabajaron horas extremas y turnos dobles, algunos durante 200 días seguidos o más, para mantener las cosas en movimiento durante la pandemia. Ahold Delhaize, la empresa matriz belga-holandesa de Stop & Shop, recaudó casi 94 mil millones de dólares en ventas el año pasado, pero sus ejecutivos codiciosos y moralmente en bancarrota están exigiendo sacrificios a los mismos trabajadores que hicieron posible ese éxito", escribieron los funcionarios del sindicato en el anuncio de la protesta.

Stop & Shop dijo que no prevén ningún impacto en las entregas debido a la manifestación.