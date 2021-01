Subdirectora Renee Domínguez se convertirá en jefe de la policía de New Haven

La jefa asistente de policía de New Haven, Renee Domínguez, se convertirá en jefa interina del departamento de policía de New Haven en junio, cuando el jefe de policía Otoniel Reyes se retire de su cargo.

Domínguez, quien ha sido responsable de la división de patrulla, agradeció al alcalde de New Haven, Justin Elicker, el jueves por la tarde por creer en ella y sus habilidades y por haberla elegido para dirigir el departamento.

"Estoy muy emocionada de asumir este papel como jefa en funciones", dijo.

También agradeció a Reyes por su mentoría.

"Esta decisión no fue fácil porque hay varias personas en el departamento que tienen credenciales muy, muy sólidas y se ajustan bien a este puesto, pero estoy absolutamente seguro de que la Subdirectora Domínguez asumirá este puesto. con gran energía, pasión y tendrá éxito ", dijo el alcalde Justin Elicker.

"La jefa asistente Renee Domínguez ha tenido, como todos saben, una experiencia muy larga en el departamento. Ha desempeñado muchos roles diferentes y lo ha hecho de una manera que no solo es profesional sino con integridad y un liderazgo sólido. Estoy deseando que asuma este cargo y sé que los miembros del departamento se asegurarán de que tenga el apoyo que necesita para comenzar a trabajar y tener éxito ", dijo Elicker.

El mandato de Reyes estaba programado para finalizar en enero de 2022 y Elicker dijo durante una reunión con la policía que esta mañana llevará a cabo una conferencia de prensa a las 2 p.m. para anunciar que nombrará a Domínguez para completar el resto del período después de que Reyes se retire.

Durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde, Elicker dijo que comenzará a dirigir el departamento en junio.

“Durante el año pasado, trabajé de cerca con el Jefe Reyes y llegué a conocerlo bien. El Jefe ha proporcionado un liderazgo constante y orientador a nuestro Departamento de Policía durante uno de los años más desafiantes en la historia reciente. New Haven ha tenido la suerte de beneficiarse de su integridad, fuerza de carácter, compasión por la comunidad y ética laboral. Estoy agradecido de que el Jefe nos haya avisado con anticipación para garantizar una transición sin problemas. Le deseo al Jefe todo lo mejor en sus esfuerzos futuros ”, dijo Elicker en un comunicado.

Reyes ha servido a la ciudad durante 21 años en el departamento y ha sido el jefe del departamento durante los últimos dos años.

“New Haven es mi hogar. Nací y crecí aquí y serví a nuestra comunidad durante veintiún años. Me siento honrado y agradecido de haber comenzado aquí como oficial y de ascender en el rango de Jefe de Policía. Este momento fugaz, estos veintiún años, ha sido un gran viaje para mí. Quiero que todos sepan que todavía estoy aquí, que todavía amo esta Ciudad y espero verlos a todos en mi atuendo de civil ", dijo el Jefe Reyes en un comunicado. “Siempre estaré en deuda con los residentes de la ciudad de New Haven, mis compañeros de trabajo, esas vidas que he tocado y todos los que me han tocado durante las últimas dos décadas. Seguiré siendo residente aquí y pasaré más tiempo con mi familia, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Este trabajo es agotador para la mente, el cuerpo y el espíritu, y saludo a todos mis compañeros oficiales por su incansable trabajo. Los extrañaré mucho a todos ”, concluyó.

Reyes ha sido nombrado jefe del Departamento de Seguridad Pública en