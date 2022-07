Subvariantes BA.4 y BA.5 aumentan en Mass., ahora representan casi todos los casos de COVID

Las subvariantes de Ómicron altamente contagiosas BA.4 y BA.5 ahora representan alrededor del 90% de todos los casos de COVID-19 en Nueva Inglaterra y en todo EE. UU., según la actualización del martes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

La variante BA.5 ahora es responsable del 77.1% de los casos de la región, seguida por BA.4 con 12.3%, BA.2.12.1 con 10.1% y BA.2 con 0.5%.

Hasta el mes pasado, BA.4 y BA.5 no habían hecho avances importantes en los EE. UU., pero eso ha cambiado drásticamente en las últimas semanas.

Los datos más recientes muestran que las dos nuevas subvariantes han comenzado a propagarse rápidamente, pasando del 24% al 89% de todos los casos en Nueva Inglaterra en las últimas cuatro semanas. A nivel nacional, los casos BA.4 y BA.5 representan el 90 % de los casos de COVID-19, frente al 70% hace dos semanas.

Los médicos han advertido en las últimas semanas que BA.4 y BA.5 podrían provocar otro brote aquí en un futuro próximo. Los casos continúan aumentando en lugares como el Reino Unido y China, lo que lleva a algunos a considerar una nueva ronda de bloqueos o mandatos de mascarilla.

Boston emitió una nueva advertencia de COVID el viernes a medida que los casos continúan aumentando, incluida una nueva guía de mascarilla.

Nueva guía de mascarillas de Boston

La Comisión de Salud Pública de Boston recomienda las siguientes estrategias para prevenir la transmisión de COVID:

Realice la prueba de COVID antes y después de asistir a grandes reuniones, especialmente si sabe que estará cerca de personas de alto riesgo, como personas mayores, personas inmunocomprometidas y personas que no están vacunadas.

Use mascarillas en interiores, especialmente en lugares cerrados llenos de gente como el transporte público.

Quédese en casa y aíslese si está enfermo o da positivo por COVID. Si obtiene un resultado positivo, asegúrese de comunicarse con un proveedor de atención médica acerca de los antivirales orales o la terapia con anticuerpos monoclonales.

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ofrece servicios de telesalud gratuitos para Paxlovid y antivirales orales que se ha demostrado que reducen significativamente el riesgo de hospitalización y muerte por COVID.

Manténgase al día con sus vacunas COVID-19, que ahora se recomiendan para todas las personas mayores de 6 meses.

Reúnase al aire libre y elija actividades al aire libre con la mayor frecuencia posible.

Más información sobre las vacunas y las pruebas de COVID-19 está disponible en boston.gov/bphc. Los residentes también pueden llamar a la Línea de Salud de la Alcaldía al 617-534-5050 o visitar https://www.boston.gov/bphc-mhl.

En los últimos siete días, los nuevos casos de COVID en Boston han aumentado un 38.9%. Estas nuevas infecciones están aumentando la tasa de positividad de la ciudad, que se sitúa en poco más del 10%. También ha habido alrededor de 151 personas en el hospital con COVID cada día durante los últimos siete días. Sin embargo, los casos de enfermedad grave siguen siendo bajos.

Médicos: 'Mucho frenesí' en torno a BA.5

Dos importantes médicos de Boston hablaron sobre lo que significa el aumento de estas subvariantes para Nueva Inglaterra y si los residentes deberían preocuparse durante una discusión de "Preguntas y respuestas sobre COVID" con NBC10 Boston esta semana.

"Quiero decir, ya sabes, esto es lo que hace Ómicron", dijo la Dra. Shira Doron del Centro Médico Tufts. "Seguimos viendo esto, se divide en subvariantes. Y esas subvariantes, cuando tienen una ventaja de crecimiento, se convierten en la cepa predominante en circulación".

"Hay mucho frenesí y un poco de pánico sobre esta subvariante en particular. Pero no estoy necesariamente convencida de que sea diferente de cualquiera de los otros que hemos visto hasta ahora. Sabes, me gusta decir que no confundas la importancia de estar preparado para lo peor con una inevitabilidad de lo peor. Tenemos un alto predominio ahora de BA.5, y ya sabes, realmente solo un aumento leve en casos, hospitalizaciones y aguas residuales relativamente estables y pocas muertes. En este punto, te gustaría que fueran más bajos, obviamente".

"Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la Dra. Doron", dijo el Dr. Daniel Kuritzkes del Brigham and Women's Hospital.

"Quiero decir, creo que lo que estamos viendo es un reemplazo de las variantes que circulaban anteriormente con BA.5, pero no parece estar causando un aumento real, no como lo que vimos con BA.1 cuando surgió Ómicron por primera vez. a principios de diciembre, y luego durante enero y febrero, realmente vimos un gran aumento en los casos".

"Pero no estamos tan bajos ahora como lo estuvimos el verano pasado en este momento", agregó. "Pero estamos viendo un número relativamente estable de casos, y está fluctuando un poco hacia arriba y hacia abajo. Pero en realidad no es un gran aumento. Entonces, creo que es solo una cuestión de que BA.5 se adapte mejor a las personas que permanecen susceptibles al COVID-19 porque se infectaron hace mucho tiempo o porque su vacuna está perdiendo efecto, o ambas cosas, pero no se enferman gravemente, y ese es el punto importante".