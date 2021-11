Sununu no se postulará para el Senado, buscará un cuarto mandato como gobernador de NH

Chris Sununu anunció el martes que no se postulará para el Senado de los Estados Unidos en 2022 y, en cambio, buscará un cuarto mandato como gobernador de New Hampshire.

"Mi responsabilidad no es con el estancamiento y la política de Washington", dijo Sununu. "Es para los ciudadanos de New Hampshire".

Dijo que, en última instancia, sentía que podía lograr más como gobernador que como una sola voz en el Senado.

"Me gusta moverme. Me gusta hacer las cosas", dijo Sununu. "No sé si podrían manejarme allí. Simplemente no era para mí... Era solo un lugar que no era propicio para mi liderazgo, francamente. Siento que no hemos terminado del todo trabajo aquí ".

El republicano de 47 años, se rumoreaba durante mucho tiempo que era un candidato para el escaño en el Senado de la demócrata Maggie Hassan. Si se hubiera postulado, la contienda habría atraído mucha atención nacional, con el control del Senado en Washington posiblemente colgando de un hilo.

El hermano de Sununu, John E. Sununu, sirvió en el Senado, y su padre, John H. Sununu también es un exgobernador de New Hampshire que se desempeñó como jefe de gabinete del ex presidente George H.W. Bush de 1989 a 1991.

Chris Sununu sigue siendo sobre todo popular en New Hampshire, aunque algunos republicanos lo han criticado por las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.

Cuando se le preguntó el martes si había descartado una futura candidatura a la presidencia, Sununu dijo que esa opción permanece sobre la mesa.

"No he descartado ir a Washington", dijo. "Simplemente no como senador en este momento. Tiene que ser un puesto que se adapte a donde puedo servir mejor. No estoy diciendo que no iré a D.C. solo digo que no voy al Senado ni al Congreso".

"Soy ingeniero, tengo todas mis opciones sobre la mesa", dijo. "He tenido gente que me ha hablado de eso. Pero ahora estoy centrado en el estado".

Varios otros candidatos han expresado su interés en competir contra Hassan. Sununu dijo el martes que "sin duda hay muchos otros candidatos realmente buenos que podrían ganar ese escaño".

"Creo que Estados Unidos ve lo que está sucediendo en Washington", agregó. "Quieren un cambio".