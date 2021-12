Surge nueva pista en misterio de robo a museo en Boston

Tres décadas después de uno de los robos sin resolver más infames de Boston, una nueva pista puede ayudar a responder algunas preguntas.

El joyero Paul Calantropo, anteriormente de Boston, presentó un relato que vincula a Bobby Donati, un sospechoso y ladrón local desde hace mucho tiempo, con una de las piezas de arte robadas del Museo Isabella Stewart Gardner en 1990, informó el martes el Boston Globe.

En la entrevista, Calantropo dijo que Donati, a quien conocía desde hacía años, se presentó en su oficina en el Jeweler's Building en el centro de Boston aproximadamente un mes después del famoso atraco con un remate en forma de águila que le pidió al joyero que evaluara. Calantropo dijo que inmediatamente la reconoció como una de las obras de arte robadas y le dijo que era "inútil".

La reunión de 1990 fue la última vez que Calantropo vio a Donati, quien fue brutalmente asesinado un año después, en un caso que nunca se resolvió, informó el Globe.

Calantropo tardó años en presentarse, dijo, porque "temía por su seguridad". Pero hace cinco años, habló con el FBI, informó el Globe.

El atraco al Museo Isabella Stewart Gardner sigue sin resolverse, a pesar de una recompensa de $ 10 millones para cualquiera que pueda ayudar a recuperar el arte robado. El robo tuvo lugar en marzo de 1990, cuando dos hombres se presentaron en el museo a altas horas de la noche vestidos como policías. Contuvieron a los guardias de seguridad y se fueron con 13 piezas de la colección, estimada en más de $500 millones.

El arte robado incluye obras de Rembrandt, Vermeer y Degas.

Ha habido varios sospechosos y pistas a lo largo de las décadas, pero nunca se ha recuperado ninguna obra de arte. En septiembre, Robert Gentile, un mafioso y la última persona sobreviviente de interés en el atraco, murió después de un derrame cerebral. Los investigadores habían sospechado que Gentile pudo haber tenido alguna vez en su poder al menos algunas de las obras de arte robadas, pero Gentile siempre negó cualquier conexión con el robo.

La historia captó la atención nacional, apareciendo en "Last Seen", un podcast de NPR y The Boston Globe, y más recientemente este año en "This Is a Robbery: The World's Biggest Art Heist" de Netflix.

El relato de Calantropo podría arrojar nueva luz sobre uno de los misterios más conocidos de Boston.