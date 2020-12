Suspenden policía de Hartford tras sugerir apuesta sobre asesinatos

Un detective de la policía de Hartford fue degradado de su puesto y suspendido por 120 días sin paga luego de que supuestamente envió un mensaje de texto sugiriendo una apuesta sobre dónde ocurriría el primer homicidio de 2021.

Los funcionarios anunciaron que el regreso del detective Jeffrey Placzek al departamento de policía dependerá de aprobar una evaluación de aptitud para el deber y completar un programa de justicia restaurativa.

Como parte de la investigación, el teniente Paul Cicero, que supervisa la División de Delitos Mayores, fue destituido de su función como oficial de información pública del departamento y ha sido suspendido de supervisar la División de Delitos Mayores con efecto inmediato, en espera del resultado de la investigación. Fue uno de los destinatarios del mensaje de texto, según el jefe de policía Jason Thody.

Thody dijo que Cicero, así como otros supervisores que recibieron el mensaje de texto, podrían enfrentar medidas disciplinarias adicionales según el resultado de la investigación.

Thody también anunció que espera que la investigación sobre los miembros del departamento de policía que recibieron el mensaje de texto esté terminada para fines de semana.

"Es fundamental que cada miembro del Departamento de Policía de Hartford se comporte de una manera que construya y fortalezca una relación de confianza con nuestra comunidad, y esta conducta socavó esa relación y socavó el trabajo de cada uno de los oficiales de nuestra fuerza", dijo Thody.

“Cuando leí este mensaje de texto, estaba disgustado, enojado y decepcionado. La idea de que uno de nuestros detectives discuta de alguna manera apostar por una tragedia es espantosa. He escuchado de muchos miembros de nuestra comunidad que están angustiados por esto, y quiero que sepan que comparto su enojo", continuó Thody." Además, el hecho de que al parecer varios supervisores no tomaron ninguna medida documentada y no lo informaron después de recibir el texto es completamente inaceptable".

Placzek es un veterano de 16 años en el departamento de policía. No ha tenido antecedentes disciplinarios más allá de una instancia de asesoramiento documentado relacionado con un incidente en el que dañó el botón de un ascensor con el pie, lo que él mismo informó, según Thody.

El alcalde Luke Bronin también emitió un comunicado en respuesta a las actualizaciones de la investigación.

“El oficial que envió este mensaje demostró una profunda falta de respeto por nuestra comunidad y una falta de juicio profundamente preocupante. El jefe Thody ha impuesto una disciplina seria, incluida la degradación de rango y una suspensión prolongada de cuatro meses sin paga, lo que yo apoyo, y espero que se apliquen medidas disciplinarias adicionales a los supervisores que recibieron este mensaje y no tomaron medidas", dijo Bronin. .

NBC Connecticut se ha comunicado con el sindicato en busca de comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

El Ayuntamiento de Hartford está pidiendo una investigación de toda la división después del incidente.

El oficial tendrá la oportunidad de apelar la disciplina.

"En un momento en el que estamos tratando de generar confianza, estoy tan decepcionado con este comportamiento como estoy seguro de que ustedes lo están", dijo Thody en una publicación de Facebook la semana pasada.