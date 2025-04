SUV involucrado en aparente choque con tren MBTA en Abington

Un tren de cercanías de la MBTA se detuvo en Abington, Massachusetts, el miércoles por la tarde cerca del lugar de un accidente de tráfico, aparentemente en el que se vio involucrado el tren.

La policía de Abington informó que un accidente automovilístico provocó el cierre de la Avenida Centre, desde las calles Plymouth hasta Progress, y publicó en redes sociales: "Por favor, eviten la zona y sigan las instrucciones del personal de seguridad pública". Es en ese punto donde la Avenida Centre pasa sobre las vías del tren, cerca de la estación de Abington.

En el lugar, se observó una camioneta blanca dañada por un tren de cercanías de la MBTA detenido, con la policía cerca.

No se aclaró de inmediato qué sucedió ni si hubo heridos. La MBTA informó que dos trenes de la línea Kingston de trenes de cercanías tuvieron que suspender o cancelar sus servicios debido a un vehículo en las vías.

❌ Kingston Line Train 1026 (12:45 pm from Kingston) is cancelled today due to a road vehicle on the right of way. The next inbound train will be Train 1028 (2:17pm from Kingston).