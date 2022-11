Tab Ramos: leyenda exmundialista de EEUU como analista en el Mundial de Qatar

Nota del editor: Escucha la primera parte del video en español, or jump ahead 14 minutes and 10 seconds for the interview in English.

Tab Ramos, veterano futbolista exmundialista y primer jugador de la historia de la MLS, se une a Jesús Quiñónez en este episodio de Fútbol y Soccer con opiniones contundentes sobre la selección de EEUU y su papel como analista de Telemundo Deportes en Qatar.

El actual técnico del Hartford Athletic, habla sobre su histórica clasificación con el equipo de EEUU en la Copa Mundial de 1990, "Cuando empezamos y clasificamos en el primer mundial en el 90, bueno, no, el primer mundial no, pero hacía 40 años que Estados Unidos no se clasificaba mundial y tuvimos la suerte porque es la realidad... en realidad representamos al país de Estados Unidos, prácticamente como turistas en un mundial, porque no teníamos experiencia porque no éramos en realidad jugadores profesionales." explica Ramos.

El tres veces nombrado All-Star de la MLS revela los puntos críticos que ve en diversas selecciones, "Es muy difícil apostar contra Brasil, por ejemplo, apostar contra... a lo mejor hasta contra Portugal porque creo que Portugal tiene una grandísima selección. Tienen algunas lesiones en este momento y eso hay que esperar hasta último momento, pero Portugal tiene un montón de jugadores importantísimos jugando en clubes, los cuales están... tienen partidos importantes. Por el otro lado, esta Argentina está Francia está Holanda, que son selecciones que vienen bien...”, dice Ramos.

