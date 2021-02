“Tan mala como la semana anterior”: Residentes dicen que portal de citas de vacunas sigue siendo problemático

Aproximadamente 50,000 nuevas citas para que la vacuna contra el coronavirus se activaron el jueves en los sitios de vacunación masiva en Massachusetts.

A las 7 a.m., decenas de miles de personas estaban en fila en una "sala de espera digital", una nueva función destinada a evitar posibles cortes después de que el sitio Vaxfinder de Massachusetts colapsara la semana pasada debido a la alta demanda.

Las citas se podían ver en línea en ese momento para el sitio de vacunación masiva en Danvers, pero el tiempo de espera fue de más de una hora con más de 72,000 personas en fila.

El Colapso de sistema de vacunas dejó a miles sin obtener citas el jueves en la mañana.

Algunos residentes dijeron que la experiencia no fue mejor que el jueves pasado, cuando todo el sitio colapsó cuando 1 millón de personas de 65 años o más se volvieron elegibles para la vacuna.

"La experiencia de esta mañana es tan mala como la semana anterior", dijo la residente Betty Davis. "Estoy disgustada."

"Estaba en la 'sala de espera' de citas de vacunas con sólo 4,132 personas frente a mí esta mañana", explicó Davis. "Revisé durante toda la noche y me puse en línea a las 7:10. En unos minutos, había más de 48,000 personas en línea. Cuando fue 'mi turno', alrededor de las 7:15, me cansé de hacer una cita rápidamente. para identificar un supuesto 'espacio disponible' y comencé el proceso y dentro de 10-15 segundos después de que di mi número de celular para recibir el 'código', recibí un mensaje de que 'la cita ya no estaba disponible', a pesar de haber recibido un código en al menos 10 veces diferentes ".

"¡La nueva sala de espera es casi tan frustrante como el colapso del sitio!" agregó la residente Colleen O'Brien. "Fui a sitios con disponibilidad y me dijeron que tenía 1 minuto y para cuando ingresé la información, la cita se había ido. Esto sucedió 3 veces y luego recibí un mensaje de que ahora estaba en la fila para la cita de vacunación con más de una hora de espera, 95,969 personas en fila delante de mí con más de una hora para ingresar al sitio web. ¿Cómo es esto mejor?"