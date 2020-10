Tasa de positividad de COVID-19 de Connecticut aumenta a 3%

La tasa de positividad de COVID-19 en Connecticut ha aumentado al 3%, la más alta desde junio.

"No hemos tenido una tasa de infección del 3 por ciento desde junio", dijo el gobernador Ned Lamont durante una conferencia de prensa el martes.

El estado era un punto caliente de COVID-19 al principio de la pandemia y el gobernador emitió varias órdenes ejecutivas que cerraron muchas empresas en un esfuerzo por controlar la pandemia.

Luego, el estado lanzó un plan para reabrir en fases y Connecticut ahora se encuentra en la Fase Tres, excepto por las comunidades con un mayor porcentaje de positividad de COVID-19 que optaron por regresar a la Fase 2.

La tasa de positividad del coronavirus de Connecticut fue del 2.4% el viernes, pero disminuyó durante el fin de semana al 1.7%.

La tasa de positividad de COVID-19 de EE. UU. Es de aproximadamente 5.3%.

Lamont dijo que 22 personas más han sido hospitalizadas debido al COVID-19.

"Solo les insto a todos y cada uno de ustedes, cuando vean estos números aleccionadores sobre la tasa de infección y las hospitalizaciones, tengan cuidado, mantengan la disciplina, permanezcan con nosotros un poco más. Vamos a superar esto.", dijo Lamont.

Los gobernadores de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey emitieron hace meses una advertencia de viaje para mantener bajas las tasas de infección positiva en la región. Connecticut ha exigido que las personas que viajen aquí desde los puntos de acceso de COVID-19 o que regresen de uno de ellos se pongan en cuarentena durante dos semanas o presenten una prueba de COVID-19 negativa.

El martes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el martes que Connecticut, Nueva Jersey y Pensilvania ahora cumplen con el umbral para estar en la lista de Nueva York, pero eso no es práctico y, en cambio, insta a las personas a evitar los viajes triestatales no esenciales. Cuomo dijo que está abierto a limitar los viajes triestatales no esenciales y tendrá más que decir al respecto, después de hablar con Lamont y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, el miércoles.