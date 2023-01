TD Garden mantendrá su nombre por otros 23 años

TD Garden mantendrá su nombre durante al menos otros 23 años, gracias a un acuerdo que fue catalogado como “histórico”, entre TD Bank y el propietario de la arena.

Delaware North, el propietario y operador de TD Garden, y TD Bank anunciaron una extensión anticipada de los derechos de nombre a su relación existente, que se suma a otros 20 años al acuerdo.

Según la extensión, TD Garden tendrá su nombre hasta 2045. Los derechos de denominación expirarían en 2025 según el plazo original, que comenzó en 2005.

TD Bank también ha renovado su lugar como banco oficial de los Boston Bruins hasta 2045.

"Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con TD Bank, ya que comparten nuestro orgullo de brindar la mejor experiencia en su clase para nuestros fanáticos, equipos y compromiso a largo plazo con nuestra comunidad", escribió Charlie Jacobs, director ejecutivo de Delaware North, en un comunicado de prensa del jueves. “TD Garden es el corazón de nuestra fuerte tradición de Boston en deportes y entretenimiento. Los Bruins están a punto de celebrar 100 años, lo que hace que este sea un momento emocionante para nuestra arena y ciudad. Estamos orgullosos de continuar en este próximo capítulo junto con TD Bank”.

TD Bank dijo en el comunicado que destinará más de $15 millones a programas comunitarios, en un esfuerzo por hacer que las artes sean más accesibles e inclusivas. También se ofrecerán incentivos a los fanáticos, los habitantes de Nueva Inglaterra y los clientes de TD Bank.

Los Boston Bruins tendrán TD Bank en sus cascos durante la temporada 2044/2045, y el banco patrocinará eventos e iniciativas durante la temporada de hockey.

“Los Boston Bruins están orgullosos de continuar nuestra relación de largo tiempo con TD Bank hasta 2045”, escribió el presidente de los Boston Bruins, Cam Neely, en el comunicado. “Durante los últimos 16 años, he visto de primera mano el compromiso incansable de TD Bank con nuestra comunidad a través de su apoyo a los programas de hockey para jóvenes, las pequeñas empresas locales y las iniciativas Hockey is for Everyone, así como una lealtad inquebrantable a nuestros fanáticos en TD Garden. Estamos entusiasmados de trabajar con TD Bank durante muchos años más”.